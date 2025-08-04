Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рубль после Трампа. Что будет с курсом валют

Ослабление курса рубля, которое произошло после снижения ключевой ставки, приостановилось. Что будет влиять на курс валюты в первую неделю августа — рассказала Финансам Mail Наталия Пырьева, ведущий аналитик «Цифра брокер».

Календарь инвестора: актуальные события
Источник: Reuters

«Российский рубль постепенно восстанавливается после всплеска волатильности и резкого ослабления национальной валюты на фоне озвученного президентом США Дональдом Трампом ультиматума для России», — напомнила эксперт еще об одном, геополитическом, факторе для курса валют.

По ее оценке, на данном этапе конъюнктура на российском валютном рынке пока не меняется ввиду перехода Банка России к циклу смягчения денежно-кредитной политики, и пока Наталия Пырьева не ожидает усиления тенденции на ослабление рубля по отношению к основным валютам.

Связанная с геополитическими потрясениями неопределенность может в дальнейшем провоцировать спекулятивные колебания на российском валютном рынке, подчеркнула она.

«Хотя мы полагаем, что потенциальные всплески волатильности будут быстро угасать и отыгрываться в обратную сторону», — дополнила эксперт.

«По нашим оценкам, курс российского рубля на следующей неделе продолжит колебаться в рамках узкого диапазона от 79 ₽ до 81 ₽ за один доллар США», — прогнозирует аналитик.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Узнать больше по теме
Ключевая ставка: основной инструмент денежно-кредитной политики
Развитие всех без исключения сфер экономики нашей страны и финансовое благополучие каждого ее гражданина в отдельности зависит от такого показателя, как ключевая ставка. От чего зависит ее размер, расскажем в материале с помощью эксперта.
Читать дальше