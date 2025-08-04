Рубль после Трампа. Что будет с курсом валют

«Российский рубль постепенно восстанавливается после всплеска волатильности и резкого ослабления национальной валюты на фоне озвученного президентом США Дональдом Трампом ультиматума для России», — напомнила эксперт еще об одном, геополитическом, факторе для курса валют.
По ее оценке, на данном этапе конъюнктура на российском валютном рынке пока не меняется ввиду перехода Банка России к циклу смягчения денежно-кредитной политики, и пока Наталия Пырьева не ожидает усиления тенденции на ослабление рубля по отношению к основным валютам.
Связанная с геополитическими потрясениями неопределенность может в дальнейшем провоцировать спекулятивные колебания на российском валютном рынке, подчеркнула она.
«Хотя мы полагаем, что потенциальные всплески волатильности будут быстро угасать и отыгрываться в обратную сторону», — дополнила эксперт.
«По нашим оценкам, курс российского рубля на следующей неделе продолжит колебаться в рамках узкого диапазона от 79 ₽ до 81 ₽ за один доллар США», — прогнозирует аналитик.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».