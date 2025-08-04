Рубль после Трампа. Что будет с курсом валют

По ее оценке, на данном этапе конъюнктура на российском валютном рынке пока не меняется ввиду перехода Банка России к циклу смягчения денежно-кредитной политики, и пока Наталия Пырьева не ожидает усиления тенденции на ослабление рубля по отношению к основным валютам.