Рубль перешел к ослаблению. Эксперты перечислили, как на этом заработать

Сейчас на курс рубля действует несколько взаимосвязанных факторов. Решение Центробанка снизить ставку с 20% до 18% дало понять, что регулятор готов смягчать условия кредитования, чтобы поддержать замедляющуюся экономику. Одновременно это уменьшило доходный «буфер», который ранее делал рубль менее чувствительным к внешней турбулентности, и повысило восприимчивость российской валюты к внешним колебаниям. В официальных сообщениях регулятора сохраняется ориентация на снижение инфляции к уровню 4% к 2026 году, что создает довольно сложную среду ожиданий: с одной стороны, пространство для дальнейших смягчений, с другой — необходимость сохранять доверие к рублю и не допустить утраты устойчивости.