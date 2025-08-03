Рубль перешел к ослаблению. Эксперты перечислили, как на этом заработать

Ослабление рубля почти на 8% после заседания Центробанка 25 июля стало следствием снижения ключевой ставки и ухудшения ситуации на сырьевых рынках, особенно в части ожидания доходах от нефти. Вместе с тем выросли тревоги по поводу геополитической нестабильности: разговоры о возможных новых санкциях и обострение внешних отношений ослабили оптимизм, накопившийся ранее. В результате конец июля стал поворотной точкой — рубль перестал опираться только на силу предыдущего укрепления и стал более уязвим к смене внешнего и внутреннего фона.
Это все «усиливает противоречие в экономике: с одной стороны, экспортеры имеют дополнительную прибыль в рублях, с другой — увеличивается давление на импортозависимые отрасли и растут потребительские цены», — рассуждает Евгения Шеншина, генеральный директор инвестиционной платформы The Деньги.
Как будут меняться ожидания?
В ближайшие месяцы ожидается умеренная волатильность с общей тенденцией к ослаблению рубля. В августе курс может держаться в районе 78−82 рублей за доллар, потому что рынок уже частично встроил в ожидания снижение ставки и пока не столкнулся с резкими внешними шоками. Однако к осени давление усиливается.
Если цены на нефть упадут ниже отметки в 65 долларов за баррель — это автоматически уменьшит валютные поступления и сделает рубль более уязвимым. Параллельно ухудшение внешнеполитической обстановки, будь то новые санкционные сигналы или эскалация дипломатических трений, подорвет доверие инвесторов, что приведет к оттоку рисковых позиций и росту спроса на другие «тихие гавани».
При накоплении негативных факторов рынок, вероятно, начнет пересматривать курс в сторону ослабления: сначала к уровням 85−90 рублей за доллар США, а при более консервативных или неблагоприятных сценариях и к 95−100, если внешние шоки усилятся, а геополитический фон перестанет поддерживать относительное равновесие.
Однако существуют и противоположные аргументы: «высокие реальные процентные ставки и продажи валюты Банком России будут сдерживать ослабление рубля. Неопределенность по поводу геополитики, как представляется, также препятствует ослаблению рубля. Компании и инвесторы не могут полностью исключать сценарии с геополитической деэскалацией, в которых возможности ослабления рубля будут ограниченными. В результате спрос на иностранную валюту остается низким», — полагает старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк.
Что движет рублем?
Сейчас на курс рубля действует несколько взаимосвязанных факторов. Решение Центробанка снизить ставку с 20% до 18% дало понять, что регулятор готов смягчать условия кредитования, чтобы поддержать замедляющуюся экономику. Одновременно это уменьшило доходный «буфер», который ранее делал рубль менее чувствительным к внешней турбулентности, и повысило восприимчивость российской валюты к внешним колебаниям. В официальных сообщениях регулятора сохраняется ориентация на снижение инфляции к уровню 4% к 2026 году, что создает довольно сложную среду ожиданий: с одной стороны, пространство для дальнейших смягчений, с другой — необходимость сохранять доверие к рублю и не допустить утраты устойчивости.
Нефтяной рынок остается критически важным индикатором для рубля. Текущие расчеты показывают, что рублевые поступления в бюджет уже ниже заложенных ожиданий, и любое дальнейшее ухудшение ценовой конъюнктуры быстро станет фактором давления на российскую валюту. Геополитические события здесь работают как катализатор: улучшение отношений и снижение неопределенности даст рублю поддержку, тогда как неожиданные обострения или новые ограничительные меры приведут к резкой переоценке рисков и стремительному бегству в активы, не «завязанные» на рубль. Государственные интервенции и действия Минфина или Центробанка способны приглушить колебания на время, однако не смогут сохранить прежний тренд, если фундаментальные импульсы будут двигаться в противоположную сторону.
«Как представляется, до конца года будут преобладать факторы, способствующие дальнейшему ослаблению рубля. Экспорт товаров и услуг, вероятнее всего, останется ниже прошлогодних уровней. При этом импорт в ближайшие месяцы может расти более уверенно в условиях все еще крепкого рубля и снижения процентных ставок. Чистый отток капитала также, вероятно, стабилизируется и перейдет к росту в условиях снижения рублевых процентных ставок», — перечисляет дополнительные причины Наталья Ващелюк из УК «Первая».
Как заработать на волатильности?
Инвестору, желающему заработать на текущей динамике рубля, необходимо сочетать в себе определенный «дар предвидения» и рыночную гибкость. Падение цен на нефть обычно предвосхищает ослабление рубля, поэтому связанную с этим идею можно использовать для корреляции курсовых скачков. Косвенную выгоду можно извлечь через активы, которые чувствительны к рублевым и экспортным трендам: так, при ослаблении рубля акции экспортно ориентированных компаний становятся более привлекательными для покупки, тогда как укрепление российской валюты, наоборот, делает интереснее вложения в рублевые долговые инструменты с высокой реальной доходностью. Речь прежде всего идет об гособлигациях (ОФЗ).
Андрей Смирнов, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» перечисляет четыре основных инструмента, которые могут помочь заработать на повышенной волатильности российской валюты:
Валютные и замещающие облигации. Они хороши тем, что, помимо защиты от девальвации рубля, приносят дополнительный процентный доход.
Валютные активы. Например, можно приобрести юани на Мосбирже и использовать их в качестве обеспечения для сделок с кредитными плечами и фьючерсами. В результате валютная составляющая капитала будет приносить дополнительную отдачу за счет операций с другими инструментами.
Контракты на разницу цен (CFD). У многих брокеров можно открыть счет в долларах, что предоставит полную защиту от девальвации рубля.
Премиальные опционы на курсы иностранных валют.
Но одновременно не стоит забывать и о рисках:
Сильный рубль может создать ложное ощущение безопасности: из-за внешнего шока или внезапного падения доходов от продажи нефти может последовать стремительная девальвация.
Ожидания участников рынка по поводу будущих действий Центробанка, если они не будут совпадать с реальными решениями регулятора (например, рынок ждет новых смягчений, а регулятор тормозит), могут породить всплески спекулятивной волатильности.
Геополитическая неопределенность способна не только вызвать спонтанные распродажи рубля на слухах, но и привести к реальным ограничениям по движению капитала в случае новых санкций.
Еще одна распространенная ошибка — использовать лишь один индикатор для оценки ситуации на рынке (например, движение цены на нефть), игнорируя влияние другого (скажем, сигналы регулятора). Поэтому важно не просто следовать трендам, а строить сценарии и понимать, как разные факторы могут взаимодействуют между собой.
До конца 2025 года рубль будет балансировать между давлением от снижения ставки, ухудшающимся внешним доходом и реакцией на внешнеполитические сигналы. В базовом сценарии, при относительной внешней нестабильности, но без масштабного обострения, курс будет постепенно ослабевать с текущих уровней около 78−82 к отметкам 85−90 рублей за доллар.
«Всегда, когда принимается решение об инвестиции, важно понять, какая доходность возможна. Мы ожидаем, что через год курс рубля будет вблизи 90 ₽/$, что означает прогнозную годовую доходность чуть более 10%. На данный момент на рынке есть множество других более привлекательных инструментов, с доходностью выше 15% годовых. Например, корпоративные облигации надежных эмитентов, или просто депозит», — заключает Никита Кулагин, начальник управления макроэкономического анализа Совкомбанка.
В случае появления неблагоприятных внешних шоков (резкого падения цен на нефть или усиления санкций) — возможен сдвиг в сторону уровня выше 95−100, и тогда кардинально поменяется инвестиционная логика. Те, кто внимательно следит за сигналами со стороны Центробанка, динамикой нефтяного рынка и геополитическими всплесками, смогут одновременно защитить капитал и воспользоваться сменой трендов.
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