Росстат впервые в 2025 году зафиксировал недельную дефляцию

«За период с 15 по 21 июля 2025 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,95%, с начала месяца — 100,76%, с начала года — 104,56%», — говорится в публикации Росстата.
В частности, свекла подешевела на 9,2%, белокочанная капуста — на 8,3%, картофель — на 7,3%, огурцы — на 6,8%, морковь — на 4,7%, репчатый лук — на 3,1%, помидоры — на 2,2%, бананы — на 1,7%. Немного подросла стоимость яблок — на 0,4%.
Среди других продуктов подорожали вермишель — на 0,6%; свинина, овощные консервы для детского питания и печенье — на 0,4%; баранина и макаронные изделия — на 0,3%; говядина, мороженая рыба, пшеничный хлеб — на 0,2%; колбасы, пастеризованное молоко и ржаной хлеб — на 0,1%.
В то же время подешевели куриные яйца — на 1%, рис — на 0,3%; сосиски, сардельки, ультрапастеризованное молоко, сметана, масло сливочное и подсолнечное, маргарин и сахар-песок — на 0,2%; творог, мясные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, черный чай и гречка — на 0,1%.
Среди непродовольственных товаров первой необходимости подорожали сухие корма для домашних животных — на 0,4%, зубные щетки — на 0,3%, хозяйственное мыло и гигиенические прокладки — на 0,2%, туалетное мыло и стиральные порошки — на 0,1%. Снизились цены на пеленки для новорожденных и детские подгузники — на 0,2%, туалетную бумагу и зубные пасты — на 0,1.
Цены на электро- и бытовую технику на неделе с 15 по 21 июля менялись разнонаправленно: стоимость телевизоров увеличилась на 0,4%, а смартфонов и электропылесосов, наоборот, немного снизилась. Цены на новые отечественные автомобили остались без изменений, на иностранные — незначительно снизились. Бензин подорожал на 0,3%, а цена дизельного топлива практически не изменилась.
Росстат за отчетный период зарегистрировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. В частности, левомеколь подорожал на 0,7%, активированный уголь — на 0,6%, валидол и метамизол натрия (анальгин отечественный) — на 0,2%, ренгалин — на 0,1%. В то же время лизобакт подешевел на 0,3%, пенталгин — на 0,2%, нимесулид — на 0,1%.