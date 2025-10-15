Российский газ и русское «спасибо»: важное из выступления главы МИД Венгрии на РЭН

«В настоящее время, благодаря нашему балансу энергоресурсов, мы в безопасности. Что касается газа, то у нас есть долгосрочный контракт с “Газпромом”. Но мы определенно покупаем газ и из других источников. Мы покупаем турецкий газ. Мы покупаем газ из Азербайджана. Мы покупаем газ через СПГ-терминал в Хорватии, а также собираемся закупать газ у Engie и Shell, основываясь на долгосрочных контрактах, которые мы только что подписали. Но, с физической точки зрения, если мы будем отрезаны от российского источника газа, оставшаяся инфраструктура не сможет снабжать страну», — сказал он.