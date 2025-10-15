Российский газ и русское «спасибо»: важное из выступления главы МИД Венгрии на РЭН

«Спасибо»
В начале выступления Сийярто выразил вице-премьеру России Александру Новаку благодарность за приглашение, причем на русском языке.
«Спасибо за приглашение», — сказал он.
Венгрия и нефть
Венгерский министр также отметил, что Россия всегда уважала и надежно поставляла энергоресурсы по контрактам с Венгрией.
По его словам, если Будапешт принудят изменить структуру своих поставок энергоресурсов, то цены на газ в стране, которые сейчас являются самыми низкими в Европе, взлетят вверх.
В настоящее время в Венгрию ведут два нефтепровода. Брюссель хочет, чтобы мы закрыли один из них в рамках фундаментальной диверсификации. Но как может привести закрытие одного из двух нефтепроводов к диверсификации страны? Как вы можете считать, что один трубопровод безопаснее, чем два? Это безумие, это скандал, знаете ли, и это полное отсутствие логики.
Российский газ
Он вновь подчеркнул, что Венгрия не намерена отказываться от поставок нефти и газа из России, поскольку не сможет без них обеспечить свои потребности в энергоресурсах.
Он отметил, что лидеры стран Евросоюза оказывают давление на Венгрию, чтобы заставить ее отказаться от российских нефти и газа.
«Но если нас отрежут от поставок российского газа, то мы не сможем обеспечить необходимые нам поставки топлива», — сказал глава МИД страны.
По словам венгерского министра, текущая газовая инфраструктура не позволит снабжать Венгрию газом в достаточном объеме.
«В настоящее время, благодаря нашему балансу энергоресурсов, мы в безопасности. Что касается газа, то у нас есть долгосрочный контракт с “Газпромом”. Но мы определенно покупаем газ и из других источников. Мы покупаем турецкий газ. Мы покупаем газ из Азербайджана. Мы покупаем газ через СПГ-терминал в Хорватии, а также собираемся закупать газ у Engie и Shell, основываясь на долгосрочных контрактах, которые мы только что подписали. Но, с физической точки зрения, если мы будем отрезаны от российского источника газа, оставшаяся инфраструктура не сможет снабжать страну», — сказал он.
Суверенитет
Министр добавил, что Венгрия не позволит лидерам Евросоюза оказывать на нее давление с целью отказа от энергоносителей из России.
«Мои европейские друзья ведут себя как безумные, когда речь заходит об энергетике», — сказал глава МИД, напомнив, что Венгрию вынуждают отказаться от российских нефти и газа.
«Сейчас Брюссель заставляет нас заменить дешевые и надежные источники поставок газа на более дорогие и менее надежные», — уточнил Сийярто, добавив, что «Венгрия не видит в этом смысла».
«Надежные поставки в нашу страну являются основой нашего суверенитета. И если вас заставляют подвергать риску безопасность энергопоставок, то это ставит под угрозу ваш суверенитет. Мы не хотим подвергать угрозе наш суверенитет», — заверил министр.
Он подчеркнул, что «для Венгрии поставки энергоносителей никогда не станут предметом политического дискурса или идеологии».
Мы не намерены отказываться от нашего суверенного права выбирать и определять структуру энергобаланса нашей страны. Мы не позволим никому оказывать на нас давление относительно безопасности поставок.
Международный форум «Российская энергетическая неделя» (РЭН) — крупнейшая дискуссионная площадка международного уровня в России для обсуждения тенденций развития мирового топливно-энергетического комплекса, определения основных направлений развития отраслей ТЭК и поиска оптимальных решений в ответ на существующие вызовы.
В Форуме принимают участие главы государств и правительств, представители крупнейших международных энергетических компаний и лидеров отрасли, ведущие мировые эксперты и представители СМИ.
РЭН проходит в Москве
