Российские миллиардеры стали богаче на 20 миллиардов долларов

Совокупное состояние богатейших бизнесменов российского происхождения с января 2025 года выросло на 20,163 миллиарда долларов.
Больше всех приумножил капитал основатель мессенджера Telegram Павел Дуров: плюс 3,27 миллиарда долларов. В итоге его состояние оценивается в 14,3 миллиарда — это девятое место в списке богатейших россиян.
Первое место — как и ранее — у одного из основных владельцев «Норникеля» Владимира Потанина. Его состояние выросло на 2,56 миллиарда долларов и составило 30,4 миллиарда.
Ва втором месте — также не меняя позиции — остается совладелец нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов. Его капитал с начала года вырос на 1,18 миллиарда долларов, до 26,5 миллиарда.
На третьем месте основной бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов. Его состояние выросло на 1,94 миллиарда долларов и достигло отметки в 25,2 миллиарда.
На четвертое место поднялся (на одну строчку) совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон. Его состояние выросло на 1,46 миллиарда долларов и сейчас оценивается в 23,8 миллиарда.
Пятое место (минус одно место) у бенефициара компании НЛМК Владимира Лисина. Его состояние сократилось на 3,58 миллиарда долларов, до 22,2 миллиарда.
В основе индекса лежит расчет от стоимости акций компаний, в которых российские бизнесмены владеют долями. В некоторых случаях расчет ведется на основании соотношения капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего в рейтинг BBI входит 500 богатейших людей мира, из которых 20 — граждане России. Общее состояние россиян на 1 августа оценивается в 305,58 миллиарда долларов.