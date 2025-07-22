Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские карты UnionPay отключили в странах ЕС

Причины приостановки работы не уточняются.

Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: Reuters

Карты платёжной системы UnionPay, выпущенные Россельхозбанком, с 20 июля перестали обслуживаться на территории стран Европейского союза. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на обращения клиентов банка, находящихся за границей.

В службе поддержки Россельхозбанка подтвердили, что с указанной даты в ЕС действуют временные ограничения на проведение операций с использованием этих карт. Причины приостановки работы не уточняются, но пользователям рекомендовано заранее планировать альтернативные способы оплаты за рубежом.

Сбой в обслуживании затронул практически все страны ЕС, включая Австрию, Германию, Францию, Италию, Испанию, Польшу, Венгрию, Нидерланды, Чехию, Грецию, Кипр и другие. Всего ограничения распространяются более чем на 25 европейских государств.

Ранее стало известно, что в ЕС согласовали 18-й пакет санкций в отношении России. Впоследствии, 19 июля, он вступил в силу. Ограничения затрагивают как отдельных граждан, так и юридические структуры.

Узнать больше по теме
Россельхозбанк: история, показатели, перспективы в 2025 году
Одна из ключевых ролей в развитии агропромышленного комплекса (АПК) и поддержке сельских территорий в России принадлежит Россельхозбанку (РСХБ). Расскажем об истории его создания, доходах и дадим прогноз эксперта о будущем финансовой организации.
Читать дальше