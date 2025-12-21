Российские банки начали уточнять родственную связь при переводе денег

В частности, при переводе крупной суммы денег операция блокируется, после чего с отправителем связывается представитель банка и задает ряд уточняющих вопросов, в том числе полные данные клиента и его родственную связь с получателем. Также сотрудник может поинтересоваться, на что будут потрачены средства.