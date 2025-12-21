Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские банки начали уточнять родственную связь при переводе денег

Из-за мошеннических атак российские банки начали запрашивать родственные связи получателя денег и отправителя при переводе. На это обратило внимание РИА Новости.

Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: Freepik.com

В частности, при переводе крупной суммы денег операция блокируется, после чего с отправителем связывается представитель банка и задает ряд уточняющих вопросов, в том числе полные данные клиента и его родственную связь с получателем. Также сотрудник может поинтересоваться, на что будут потрачены средства.