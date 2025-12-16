Россиянка оставила мошенников без денег после продажи квартиры

«В одном из регионов у нас выявлен такой факт. Пенсионерка, находясь под воздействием мошенников, сначала передала 600 тыс. рублей им, потом заключила договор купли-продажи квартиры, но деньги, переданные ей покупателем квартиры, мошенникам не отдала. Рассказала о случившемся своей племяннице, с которой они полученные от реализации квартиры деньги положили на накопительный счет племянницы, получали проценты, затем истратили их на личные нужды», — рассказал Филиппов в ходе круглого стола на тему об актуальных проблемах при совершении сделок с недвижимостью.