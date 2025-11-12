Россияне вдвое нарастили спрос на рефинансирование кредитов

«Если кредит на десять лет на сумму 10 млн руб., оформленный по ставке 25%, рефинансировать по ставке 20% на такой же срок и сумму, то ежемесячный платеж сократится примерно на 15%. При этом выгоднее всего рефинансировать в первые годы обслуживания кредита, так как в этом случае только примерно 10% ежемесячного платежа идет на погашение основного долга — остальное проценты», — приводит пример директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич. Если же кредит оформлен на короткий срок, например на два года, то выгода тоже есть, хотя и не так значительна, продолжает он.