Россияне уплатят 305 млрд налогов с процентов по вкладам в 2025 году

Граждане должны были уплатить сбор до 1 декабря — он взимается с процентного дохода за прошлый год, превышающего 210 тыс. рублей. Основная часть поступлений традиционно приходится на ноябрь и начало декабря, уточнили в министерстве. Там добавили, что рост доходов бюджета объясняется повышением ключевой ставки и увеличением объема средств на депозитах.
Кроме того, в 2024-м россияне держали на счетах значительно больше средств, чем годом ранее: за январь-октябрь 2023-го объем средств в банках составлял 42 трлн, а за аналогичный период прошлого года — почти 53 трлн (+28%), отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
В Минфине также прогнозируют, что в 2026 году поступления от налога, который будет уплачиваться с доходов по вкладам за 2025-й, увеличатся почти вдвое — до 568 млрд рублей. Первоначальный прогноз ведомство подняло более чем в два раза — с 262 млрд.