Россияне уплатят 305 млрд налогов с процентов по вкладам в 2025 году

В Минфине также прогнозируют, что в 2026 году поступления от налога, который будет уплачиваться с доходов по вкладам за 2025-й, увеличатся почти вдвое — до 568 млрд рублей. Первоначальный прогноз ведомство подняло более чем в два раза — с 262 млрд.