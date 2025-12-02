Ричмонд
Россияне уплатят 305 млрд налогов с процентов по вкладам в 2025 году

Налог на проценты по вкладам принесет в бюджет в этом году 305 млрд рублей — почти втрое больше, чем в 2024-м (111 млрд), сообщили «Известиям» в пресс-службе Минфина. Ведомство пересмотрело свой прогноз, увеличив его на 20% — с первоначальных 252 млрд.

Источник: РИА "Новости"

Граждане должны были уплатить сбор до 1 декабря — он взимается с процентного дохода за прошлый год, превышающего 210 тыс. рублей. Основная часть поступлений традиционно приходится на ноябрь и начало декабря, уточнили в министерстве. Там добавили, что рост доходов бюджета объясняется повышением ключевой ставки и увеличением объема средств на депозитах.

Кроме того, в 2024-м россияне держали на счетах значительно больше средств, чем годом ранее: за январь-октябрь 2023-го объем средств в банках составлял 42 трлн, а за аналогичный период прошлого года — почти 53 трлн (+28%), отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

В Минфине также прогнозируют, что в 2026 году поступления от налога, который будет уплачиваться с доходов по вкладам за 2025-й, увеличатся почти вдвое — до 568 млрд рублей. Первоначальный прогноз ведомство подняло более чем в два раза — с 262 млрд.

