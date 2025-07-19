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Россияне стали реже покупать fashion-товары

Посещаемость магазинов fashion-сегмента в торговых центрах России с января по июнь сократилась на 6% год к году, подсчитали в Focus Technologies. По данным «Чек Индекса», общее количество покупок одежды и обуви за этот период сократилось на 7%.

Источник: РИА "Новости"

Участники рынка рассказали «Ъ», что они фиксируют падение трафика второй год подряд. В первом полугодии 2025 года объем продаж и выручки fashion-ритейлеров снизились на 15−20% год к году.

Собеседники «Ъ» связывают снижение спроса на одежду с желанием россиян сократить расходы, а также ростом конкуренции среди fashion-сетей. Кроме того, негативное влияние оказали и климатические потрясения — слишком теплая зима, холодная весна и дождливое лето.

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