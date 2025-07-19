Россияне стали реже покупать fashion-товары

Участники рынка рассказали «Ъ», что они фиксируют падение трафика второй год подряд. В первом полугодии 2025 года объем продаж и выручки fashion-ритейлеров снизились на 15−20% год к году.
Собеседники «Ъ» связывают снижение спроса на одежду с желанием россиян сократить расходы, а также ростом конкуренции среди fashion-сетей. Кроме того, негативное влияние оказали и климатические потрясения — слишком теплая зима, холодная весна и дождливое лето.
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