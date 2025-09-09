Россияне смогут выбрать форму получения льгот до 1 октября

«Россияне, имеющие право на федеральные льготы и меры социальной поддержки, могут до конца сентября определить, в какой форме получать набор социальных услуг: натуральной или денежной», — говорится в документе.
Уточняется, что под натуральной формой подразумевается выдача лекарств и медицинских изделий, путевки в санаторий, бесплатного проезда на пригородных электричках и междугородном транспорте к месту лечения и обратно. В случае, когда человеку не нужны эти услуги, он может выбрать финансовую компенсацию. Ее размер в случае отказа от всех видов услуг составляет 1728,46 рубля в месяц.
«При этом существует возможность заменить их полностью или частично. Например, сохранить право на путевку в санаторий и проезд до него, но отказаться от лекарств, которые будут ежемесячно компенсировать выплатой», — уточнили в фонде.
Для выбора необходимо до 1 октября подать заявление в Социальный фонд через Госуслуги, клиентскую службу или МФЦ и указать способ получения по каждой услуге из набора. Выбранный вариант будет действовать со следующего года до момента, пока человек не подаст новое заявление.