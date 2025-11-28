Россияне смогут воспользоваться новой формой национальной валюты в 2026 году

«В ходе эксперимента платежи в цифровых рублях были зачислены на счета клиентов, открытые на платформе цифрового рубля, оператором которой является Банк России. Операции проведены с использованием счета цифрового рубля Федерального казначейства», — рассказали в минфине.
Тест на зарплатах
Для пилотного проекта были выбраны разные виды бюджетных расходов: заработная плата; социальные выплаты студентам в виде стипендии по целевому обучению; оплата по государственным контрактам на капитальное строительство; ремонт и обслуживание объектов государственной собственности.
Получателем заработной платы в цифровых рублях стал, к примеру, председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина подчеркнула, что с введением цифрового рубля уже вне пилотного проекта получение зарплаты в цифровой валюте будет исключительно добровольным.
В рамках пилотного проекта к соответствующей технологической платформе ЦБ подключилось 20 банков. Также к ней присоединилось Федеральное казначейство, что обеспечило использование цифрового рубля в бюджетных операциях.
«Цифровой рубль станет третьей формой валюты наравне с наличной и безналичной. Ее особенность в том, что можно отследить все транзакции такого рубля, фактически он становится “маркированным”. Это дает возможность контролировать получение и использование бюджетных средств, гарантировать их целевое использование», — рассказывает Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал».
Для клиентов банков изменения пройдут практически незамеченными, разве что у них появятся дополнительные опции в интерфейсах банковских приложений и государственных систем, считает Михаил Петров, начальник управления по контролю за внедрением и технологическим развитием ПАО «РосДорБанк». «Для получателя зарплат или социальных выплат цифровой рубль — то же самое, что и безналичные рубли на банковском счете. Ценность и сумма не меняются. Основные изменения происходят на техническом уровне между Банком России, коммерческими банками и казначейством», — поясняет он.
В точке старта
Изначально использовать цифровой рубль и перечислять с его помощью средства в рамках бюджетной системы РФ и проводить платежи за счет средств федерального бюджета планировалось с 1 января 2026 года. Недавно Банк России принял решение перенести массовое внедрение цифрового рубля на сентябрь 2026 года. Это было сделано для того, чтобы оценить востребованность сервисов и провести анализ, какие из них будут наиболее востребованы в экономике.
Получатели средств смогут отказаться от перечисления им зарплат и пособий в цифровых рублях.
В минтруде также не спешат с внедрением цифрового рубля в систему социального обеспечения. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявлял ранее, что внедрение этого инструмента в систему социального обеспечения будет зависеть от того, заслужит ли он доверие со стороны россиян. Поэтому в министерстве сообщили, что не планируют выплату пособий в цифровых деньгах в 2026 году. Инструменты для перечисления таких чувствительных для населения выплат, как социальные пособия и пенсии, должны быть проверенными.
И даже, когда цифровой рубль станет доступен для перечисления пособий и пенсий, у граждан будет возможность отказаться от его использования.
«Со слов минфина, бюджетные платежи будут производиться в цифровых рублях, только если получатель изъявил такое желание. Гражданин будет вправе отказаться от цифровой формы и получать ту же пенсию в безналичной форме на карту, как и ранее», — рассказывает генеральный директор и член совета директоров УК «Финстар Капитал» Лариса Арбатова.
Открытые кошельки
При массовом внедрении банки будут обязаны по запросам клиентов предоставлять сервисы в цифровых рублях. В первую очередь это затронет системно значимые банки с годовой выручкой более 120 миллионов рублей, чуть позднее к ним присоединятся кредитные организации с выручкой от 30 миллионов рублей. Для бизнеса и физлиц использование цифрового рубля останется добровольным.
Перевод существующих выплат в цифровой рубль не будет автоматическим. "Перед первым зачислением организация-плательщик, например, работодатель или орган соцзащиты, должна уведомить получателя и заручиться его согласием, поясняет Михаил Петров. У гражданина будет право отказаться от перечисления ему средств в цифровой форме и продолжить получать их на обычный банковский счет.
К созданию цифрового рубля подталкивает рост популярности безналичных операций и электронных сервисов. Сейчас безналичные платежи не могут быть совершены в отсутствие интернета. Зампред Банка России Зульфия Кахруманова сообщала, что цифровой рубль — один из элементов системы современных расчетов, которая позволяет проводить прямой перевод со смартфона покупателя на смартфон продавца по коду без интернета.
Все банки и организации обязаны будут использовать цифровые рубли с 2028 года.
Главное отличие цифрового рубля от безналичных денег в том, что цифровые рубли храниться на счетах коммерческих банков не будут, пояснили в пресс-службе Инго Банка. Кредитные организации выступят каналами, которые обеспечивают доступ к защищенной платформе ЦБ. Что бы ни происходило с банком, деньги в цифровых рублях останутся в электронном кошельке, и доступ к нему можно будет получить через приложение другого банка.
Разница не заметна
Пользоваться цифровыми рублями будет просто. Особых различий с безналичными расчетами клиенты банков не почувствуют. Переводы физлицам можно будет сделать по номеру телефона получателя, указать сумму и подтвердить операцию. Зачисление средств произойдет практически сразу. Для оплаты в магазинах следует отсканировать QR-код на кассе, выбрать «Цифровой рубль» и подтвердить факт оплаты. QR-код будет универсальным — на базе решения Национальной системы платежных карт (НСПК), пояснили в Инго Банке.
Если магазин еще не внедрил цифровой рубль, тогда приложение автоматически предложит оплату с обычного счета. Для пользователя это будет выглядеть как фоновое переключение, без ручного обмена, поясняет Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.
Конвертация цифровых рублей в безналичные при оплате в магазинах будет происходить автоматически, говорит Лариса Арбатова. Не нужно предварительно ничего переводить между счетами. Когда покупатель сканирует QR-код в супермаркете и выбирает вариант оплаты цифровым рублем, платеж идет напрямую с цифрового кошелька покупателя на цифровой счет магазина.
Будут свои нюансы и при получении наличных из банкомата, объясняет Лариса Арбатова. «Опираясь на информацию, размещенную на сайте Банка России, это можно будет сделать, однако предварительно потребуется через онлайн-приложение банка перевести средства с цифрового кошелька на безналичный счет, после чего они будут доступны для снятия в банкомате. Процесс конвертации наличных рублей в цифровые будет выглядеть аналогичным образом, только в обратном порядке», — говорит она.
При использовании большинство россиян не заметят разницы между обычным и цифровым рублем.
Немассовый продукт
Советник председателя Банка России Кирилл Тремасов считает, что массового перехода россиян на цифровой рубль ожидать не стоит. Главные преимущества цифрового рубля будут видны в бюджетной сфере, он окажется полезным для экономики в целом, поскольку позволит отслеживать всю цепочку платежей.
Для граждан же хранение средств в цифровых рублях будет менее выгодным, чем обычные банковские вклады, так как на эти средства не будут начисляться проценты. «Поэтому какого-то массового перехода людей на цифровые рубли, наверное, не произойдет», — отметил Кирилл Тремасов на встрече со студентами в Томском госуниверситете. По словам эксперта, некоторые граждане могут проявить интерес к новому финансовому инструменту и откроют цифровые кошельки из любопытства. Однако значительные суммы на этих счетах вряд ли будут хранить.
В то же время преимуществами цифрового рубля для граждан являются отсутствие комиссий за переводы, а также безопасность этого средства платежа за счет хранения цифровых рублей на платформе ЦБ РФ.
Закон о внедрении цифрового рубля в России президент России Владимир Путин подписал в июле 2025 года. Согласно ему с 1 сентября 2026-го принимать цифровой рубль будут обязаны крупнейшие банки и торговые точки. С 1 сентября 2027-го требование затронет организации с выручкой от 30 миллионов рублей в год. На все банки и организации требование распространится с 1 сентября 2028 года.
Цитата
Анатолий Аксаков, председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку:
«Зарплату (в цифровых рублях — прим. ред.) начислили по моей инициативе: я хотел убедиться, что система, законодательную базу для которой мы создавали, работает как надо и что операции с цифровыми рублями проходят просто и удобно. Перевел пожертвования двум благотворительным организациям и оплатил заказ по QR-коду со своего цифрового счета, не заметил какой-то разницы по сравнению с безналичной оплатой».