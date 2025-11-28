Россияне смогут воспользоваться новой формой национальной валюты в 2026 году

В минтруде также не спешат с внедрением цифрового рубля в систему социального обеспечения. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявлял ранее, что внедрение этого инструмента в систему социального обеспечения будет зависеть от того, заслужит ли он доверие со стороны россиян. Поэтому в министерстве сообщили, что не планируют выплату пособий в цифровых деньгах в 2026 году. Инструменты для перечисления таких чувствительных для населения выплат, как социальные пособия и пенсии, должны быть проверенными.