Россияне с 1 сентября могут отказаться от массовых обзвонов юрлицами

Абоненты могут отказаться от массовых звонков, подав заявление своему оператору связи. После этого оператор обязан прекратить такие рассылки. Массовые звонки будут разрешены только при условии добровольного согласия клиента. Если звонящий не сможет подтвердить наличие согласия, его действия будут считаться незаконными. Для проведения массовых обзвонов компании-заказчики должны заключать договоры с операторами связи. В рамках этих договоров операторы предоставляют услугу массовых звонков.