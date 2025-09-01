Ричмонд
Россияне с 1 сентября могут отказаться от массовых обзвонов юрлицами

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Абоненты российских сотовых операторов получили право с 1 сентября 2025 года отказаться от массовых обзвонов со стороны юридических лиц. В силу вступает норма в соответствии с принятым пакетом мер по борьбе с кибермошенничеством.

Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: Freepik

Абоненты могут отказаться от массовых звонков, подав заявление своему оператору связи. После этого оператор обязан прекратить такие рассылки. Массовые звонки будут разрешены только при условии добровольного согласия клиента. Если звонящий не сможет подтвердить наличие согласия, его действия будут считаться незаконными. Для проведения массовых обзвонов компании-заказчики должны заключать договоры с операторами связи. В рамках этих договоров операторы предоставляют услугу массовых звонков.

Нарушение правил массовых обзвонов влечет за собой признание звонков незаконными, за исключением случаев, когда инициаторами выступают государственные органы, местные власти, организации и лица, перечень которых утвержден правительством РФ.

