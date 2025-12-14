Россияне рассказали, какую зарплату они хотят получать в 2026 году

До этого сообщалось, что медианные зарплатные предложения для производственных специалистов в России по итогам ноября 2025 года продемонстрировали заметный рост по сравнению с прошлым годом. Так, аналитики отметили, что доход инженеров-конструкторов и инженеров-проектировщиков увеличился до 80 тыс. рублей, что на 12% выше уровня прошлого года.