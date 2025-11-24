Ричмонд
Россияне рассказали, какую квартиру хотят купить

Каждый второй опрошенный россиянин хочет купить квартиру на вторичном рынке, показал опрос Финансов Mail.

Алексей Зотов
Обозреватель
Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки

Почти каждый второй опрошенный россиянин (40,3%) хотел бы купить квартиру на вторичном рынке, новостройки привлекают почти 36% опрошенных. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного проектом Финансы Mail среди трех тысяч опрошенных.

На вопрос о текущих планах по покупке «недвижки» на вторичном рынке лишь 8,7% ответили, что находятся в активном поиске. 23,7% только присматриваются к таким вариантам. При этом 17,9% признались, что идеи о покупке б/у квартиры сейчас стали казаться более сомнительными, чем раньше. Сторонники новостроек в этой категории составили 10,8%. 24,2% пока вообще не думают о покупке жилья. Вместе с тем возможность льготной ипотеки на вторичку привлекла бы 5,9%, инвестиционный интерес к сделкам выразили 4,7%, а 3,2% пока так и не смогли определиться. В собственных комментариях респондентов часто звучат тревожные мнения типа: «решил повременить, после серии мошеннических действий продавцов с пожилыми покупателями».

Ответы на эту тему показали, что сегодня главным фактором стала безопасность сделки: респонденты назвали «чистоту» документов ключевым фактором для сделки. Цена для респондентов оказалась на втором месте. Опрошенные также обращают внимание на конкретный район при покупке «вторички», состояние квартиры и дома, «качество» соседей, инфраструктуру около дома. Респонденты также рассказали о собственных критериях выбора, отметив, что «главное, чтобы хватило средств на покупку — это и есть решающий фактор».

Несмотря на озвученные риски, «вторичка» по-прежнему сохраняет ряд преимуществ при решении о покупке квартиры. Для 24,2% важнейшим аргументом становится возможность въехать сразу, без ожидания сдачи всего дома. 28,3% считают, что стоимость на вторичном рынке нередко ниже, чем в новостройках. Более широкий выбор вариантов в интересующих районах отметили 15,9% респондентов, а развитая инфраструктура рядом с домом важна для 12,3%. Недоверие к застройщикам выразили 3,6%, а почти 7% выделили среди плюсов то, что не придется ждать окончания ремонта у соседей. В категории неопределившихся остались 7,09%: один из участников опроса уточнил основное преимущество «вторички» так — «с людьми всегда проще договориться по цене».