Россияне рассказали, какую квартиру хотят купить

На вопрос о текущих планах по покупке «недвижки» на вторичном рынке лишь 8,7% ответили, что находятся в активном поиске. 23,7% только присматриваются к таким вариантам. При этом 17,9% признались, что идеи о покупке б/у квартиры сейчас стали казаться более сомнительными, чем раньше. Сторонники новостроек в этой категории составили 10,8%. 24,2% пока вообще не думают о покупке жилья. Вместе с тем возможность льготной ипотеки на вторичку привлекла бы 5,9%, инвестиционный интерес к сделкам выразили 4,7%, а 3,2% пока так и не смогли определиться. В собственных комментариях респондентов часто звучат тревожные мнения типа: «решил повременить, после серии мошеннических действий продавцов с пожилыми покупателями».