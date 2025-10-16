Россияне назвали уровень зарплаты бедности, богатства и ощущения счастья

Авторы исследования отмечают, что пороги бедности и богатства в разных группах населения ощущаются по-разному. Мужчины в среднем заметно требовательнее женщин (₽54 тыс. и ₽970 тыс. против ₽43 тыс. и ₽890 тыс. соответственно), а людям в возрасте денег в обоих случаях нужно больше, чем молодежи. По мнению респондентов не старше 34 лет, бедняк это тот, у кого доход меньше ₽39 тыс. в месяц, а богачом можно назвать того, кто получает больше ₽760 тыс. Для тех, кому «за 45», богатство начинается с ежемесячного дохода в ₽1,1 млн, а беден тот, кто получает в месяц меньше ₽51 тыс.