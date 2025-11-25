Россияне назвали главные страхи при покупке квартиры на вторичке

В подтверждение последнего мнения почти половина (49,8%) респондентов считают, что государству нужно внедрить сразу все меры защиты: обязательную проверку сделок, страхование, дополнительный контроль за продавцами и ужесточение наказаний. Отдельно за обязательную государственную проверку высказались 20,9%. Идея страховать сделки купли-продажи получила 9,1% поддержки, дополнительные нотариальные проверки — 4,3%, а глубокие медосмотры пожилых продавцов — 3,6%. Усиление ответственности за такого рода мошенничество поддержали 8,6%. 2,5% так не смогли сформулировать свои конкретные ожидания.