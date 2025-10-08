Россияне назвали достойный размер пенсии

Пенсионные ожидания варьируются в зависимости от возраста респондентов. Россияне старше 45 лет считают достойной пенсию в размере 50 800 ₽, молодые люди до 35 лет полагают, что им будет достаточно 48 300 ₽ в месяц. Более высокие ожидания у респондентов от 35 до 45 лет — 51 500 ₽