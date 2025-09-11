Эксперт: россияне нашли замену ипотеке

Евгений Яшенков напомнил, что недвижимость в долевой собственности существовала и ранее. Ярким примером могут служить приватизированные коммунальные квартиры, совладельцами которых зачастую становились совершенно незнакомые люди. Как известно, те, кто сталкивался с продажей или покупкой таких объектов, хорошо осведомлены о многочисленных минусах этой формы собственности, которые в первую очередь связаны с большим количеством владельцев.