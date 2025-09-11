Эксперт: россияне нашли замену ипотеке

Под складчиной понимают внесение денег или продуктов несколькими участниками для совместного пользования, на общее дело (прим. — Финансы Mail).
Евгений Яшенков напомнил, что недвижимость в долевой собственности существовала и ранее. Ярким примером могут служить приватизированные коммунальные квартиры, совладельцами которых зачастую становились совершенно незнакомые люди. Как известно, те, кто сталкивался с продажей или покупкой таких объектов, хорошо осведомлены о многочисленных минусах этой формы собственности, которые в первую очередь связаны с большим количеством владельцев.
«Один хочет продавать, другие не хотят. Рыночная цена одна, а видение собственников — другое. У кого-то из дольщиков могут быть долги, кто-то болен или недееспособен. Кто-то считает, что, продавая долю, на вырученные средства он должен купить отдельную квартиру, иначе не согласен на сделку», — рассказал он.
Покупка «инвестиционной» квартиры двумя или более участниками с целью последующей перепродажи тоже практикуется, хотя и не так часто, подчеркнул эксперт. В подобных случаях инвесторы совместными усилиями приобретают объект на ранней стадии строительства, а после его сдачи в эксплуатацию продают и делят полученную прибыль.
По его словам, при этом продажа недвижимости единственным собственником является значительно более комфортной как для покупателя, так и для всего процесса совершения сделки. Особенно чувствительны к вопросам безопасности и возможным рискам на рынке недвижимости Москвы.
Варианты совместной покупки жилья для проживания условно посторонними людьми встречаются редко и маловероятны, хотя и их полностью исключать нельзя. Гораздо более распространена ситуация, когда на землях дачного назначения возводится малоэтажный дом, состоящий из нескольких квартир или таунхаусов.
«Продать это по закону как квартиры невозможно, поэтому продаются доли под видом отдельного жилья. Де-факто оно таким и является, но де-юре — нет. Покупка таких объектов несет огромные скрытые риски — от невозможности продать свой объект без согласия остальных дольщиков до признания здания незаконным и риска лишиться жилья», — заключил Яшенков.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».