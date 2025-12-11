Россияне накопили «под матрасом» максимальную за два года сумму наличных

Россияне в середине осени увеличили объем наличных рублей на 122,9 миллиарда рублей, или на 0,8% — до 16,4 триллиона рублей. Показатель выше последний раз был в конце осени 2023 года — на уровне 16,5 триллионов рублей.
В то же время наличные сбережения в иностранной валюте, наоборот, снизились — на 1,7%, до 7,7 триллиона рублей. Однако в долларовом выражении объем валюты «под подушкой» даже вырос, достигнув 94,9 миллиарда долларов против 94,1 миллиарда месяцем ранее. Это связано с курсом рубля к доллару, который за ноябрь немного укрепился.
«Объем рублевой наличности на руках у населения растет вместе с размером экономики. На руках домохозяйств стабильно находится объем наличности величиной около 8% ВВП. Временные отклонения вверх от этой цифры наблюдаются в моменты роста неопределенности. Сейчас мы находимся близко к исторической норме: 16,4 триллиона рублей соответствуют 7,7−7,8% ВВП», — прокомментировал РИА Новости старший директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов.