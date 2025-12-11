Ричмонд
Россияне накопили «под матрасом» максимальную за два года сумму наличных

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Объем рублевой наличности на руках у россиян в октябре достиг 16,4 триллиона рублей — это максимум с ноября 2023 года, следует из анализа РИА Новости данных Банка России.

Источник: Максим Стулов / Ведомости

Россияне в середине осени увеличили объем наличных рублей на 122,9 миллиарда рублей, или на 0,8% — до 16,4 триллиона рублей. Показатель выше последний раз был в конце осени 2023 года — на уровне 16,5 триллионов рублей.

В то же время наличные сбережения в иностранной валюте, наоборот, снизились — на 1,7%, до 7,7 триллиона рублей. Однако в долларовом выражении объем валюты «под подушкой» даже вырос, достигнув 94,9 миллиарда долларов против 94,1 миллиарда месяцем ранее. Это связано с курсом рубля к доллару, который за ноябрь немного укрепился.

«Объем рублевой наличности на руках у населения растет вместе с размером экономики. На руках домохозяйств стабильно находится объем наличности величиной около 8% ВВП. Временные отклонения вверх от этой цифры наблюдаются в моменты роста неопределенности. Сейчас мы находимся близко к исторической норме: 16,4 триллиона рублей соответствуют 7,7−7,8% ВВП», — прокомментировал РИА Новости старший директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов.

ВВП: что это, как рассчитать и для чего он нужен
Часто в новостях мы слышим о валовом внутреннем продукте, но не знаем, о чем идет речь. Между тем это важнейший показатель, характеризующий функционирование экономики. В статье расскажем подробно, что такое ВВП, какова его структура, способы расчета и увеличения. Выслушаем прогноз эксперта о росте этого показателя в России в 2025 году.
