СМИ: россияне массово жалуются на платные подписки в школьных дневниках

Стоимость подписки составляет 1599 рублей в год за каждого ребенка отдельно. Без оплаты просмотр заданий доступен только через личный аккаунт ученика, что создает проблему для семей, чьи дети-первоклассники не имеют собственных телефонов. Также родители отмечают постоянный рост тарифов: если изначальная цена составляла 149 рублей, то сейчас ежемесячная оплата достигает 499 рублей. Нередко рекламируемые в приложении скидки не работают, и со счета списывается полная стоимость подписки.