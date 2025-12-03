Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: россияне массово жалуются на платные подписки в школьных дневниках

Сервис «Дневник.ру», декларирующий доступное образование, взимает с родителей 1599 рублей за доступ к данным об успеваемости их детей, сообщили в беседе с телеграм каналом «База» несколько семей из Иркутской области.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

В России широко распространяются жалобы родителей на платные подписки в электронных школьных дневниках. Эта практика лишает их возможности бесплатно отслеживать успеваемость детей и получать доступ к домашним заданиям.

Стоимость подписки составляет 1599 рублей в год за каждого ребенка отдельно. Без оплаты просмотр заданий доступен только через личный аккаунт ученика, что создает проблему для семей, чьи дети-первоклассники не имеют собственных телефонов. Также родители отмечают постоянный рост тарифов: если изначальная цена составляла 149 рублей, то сейчас ежемесячная оплата достигает 499 рублей. Нередко рекламируемые в приложении скидки не работают, и со счета списывается полная стоимость подписки.

Альтернативой остается бесплатный доступ к платформе через браузер на компьютере. Однако, по мнению пользователей, веб-версия обладает урезанным функционалом и неудобным, устаревшим интерфейсом по сравнению с мобильным приложением.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».