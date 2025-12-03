СМИ: россияне массово жалуются на платные подписки в школьных дневниках

В России широко распространяются жалобы родителей на платные подписки в электронных школьных дневниках. Эта практика лишает их возможности бесплатно отслеживать успеваемость детей и получать доступ к домашним заданиям.
Стоимость подписки составляет 1599 рублей в год за каждого ребенка отдельно. Без оплаты просмотр заданий доступен только через личный аккаунт ученика, что создает проблему для семей, чьи дети-первоклассники не имеют собственных телефонов. Также родители отмечают постоянный рост тарифов: если изначальная цена составляла 149 рублей, то сейчас ежемесячная оплата достигает 499 рублей. Нередко рекламируемые в приложении скидки не работают, и со счета списывается полная стоимость подписки.
Альтернативой остается бесплатный доступ к платформе через браузер на компьютере. Однако, по мнению пользователей, веб-версия обладает урезанным функционалом и неудобным, устаревшим интерфейсом по сравнению с мобильным приложением.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».