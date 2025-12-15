Россиянам стали предлагать более высокие зарплаты

При этом доходы некоторых специалистов превышают медианные показатели по стране. Так, самую высокую заработную плату предлагают ИТ-специалистам и рабочим. На первом месте по уровню дохода расположились дата-сайентисты из ИТ — 268,8 тыс. рублей. На втором месте находятся DevOps-инженеры из ИТ (199,6 тыс. рублей), на третьем — монтажники (197,1 тыс. рублей). В пятерку высокооплачиваемых специальностей вошли водители (194,7 тыс. рублей) и маляры (184,6 тыс. рублей).