Россиянам спрогнозировали, когда поднимутся цены на аренду жилья

Для арендаторов 2026 год может стать временем относительной стабильности и возможностей для экономии. Наиболее выгодно искать жилье в «низкий» сезон — в январе или с мая по июль, когда собственники чаще предлагают скидки 5−10%. Совместная аренда позволяет сократить индивидуальные расходы на 20−50%. Дополнительная экономия достигается за счет выбора менее престижных, но инфраструктурно развитых районов или съемного жилья без мебели, что может снизить стоимость аренды до 20%.