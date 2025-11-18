Россиянам спрогнозировали, когда поднимутся цены на аренду жилья

К концу следующего года стоимость долгосрочной аренды жилья может вырасти на 10−15%. Этот рост будет обусловлен совокупностью макроэкономических факторов, главным из которых станет постепенное снижение ключевой ставки. Ожидается, что к осени 2026 года она достигнет 13−15%, что поддержит потребительский спрос. Однако даже удешевление ипотеки вряд ли сделает покупку жилья массово доступной, поэтому многие семьи продолжат выбирать аренду.
«В то же время снижение ставки может высвободить часть сбережений россиян, на банковских депозитах сейчас находятся около 60 трлн рублей, и часть этих средств может быть направлена в инвестиционную недвижимость, в том числе в объекты для сдачи в аренду. Это создаст дополнительное давление на рынок, особенно в сегменте качественного жилья», — отметил Бережной.
В 2026 году продолжится расслоение рынка аренды. Спрос на современные квартиры с качественным ремонтом и развитой инфраструктурой остается стабильно высоким, тогда как объекты в старом фонде продолжают дешеветь. В ряде центральных районов Москвы арендные ставки на такие квартиры уже снизились примерно на 30% относительно пиковых значений, и эта тенденция сохранится.
Для арендаторов 2026 год может стать временем относительной стабильности и возможностей для экономии. Наиболее выгодно искать жилье в «низкий» сезон — в январе или с мая по июль, когда собственники чаще предлагают скидки 5−10%. Совместная аренда позволяет сократить индивидуальные расходы на 20−50%. Дополнительная экономия достигается за счет выбора менее престижных, но инфраструктурно развитых районов или съемного жилья без мебели, что может снизить стоимость аренды до 20%.
«2026 год, скорее всего, станет для московского рынка аренды периодом адаптации к “новой нормальности”. После нескольких лет высокой волатильности и резких колебаний цены, вызванных внешними экономическими шоками, рынок движется к большей сбалансированности и предсказуемости. Умеренный рост, который может проявиться ближе к осени, будет носить избирательный характер и в первую очередь коснется объектов, соответствующих современным стандартам комфорта и локации», — подчеркнул консультант.
Рекордных скачков цен, подобных тем, что наблюдались в 2023—2024 годах, не предвидится. По его словам, это создает более благоприятные условия как для арендодателей, так и для арендаторов, позволяя строить долгосрочные планы с меньшей степенью неопределенности.
Отдельно отмечается, что рекордный уровень торга при продаже готового жилья в России позволяет существенно сократить переплату по рыночной ипотеке. При ставке 18,99%, первоначальном взносе 60% и сроке кредитования 20 лет дисконт на уровне 15% от рыночной стоимости квартиры сокращает ежемесячные платежи и переплату до уровней, соразмерных ставке 10,7%. Если такой кредит через год рефинансировать под 14%, это позволит еще в 1,4 раза сократить переплату за весь срок кредитования.
