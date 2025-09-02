Ричмонд
Россиянам объяснили, как быть при получении неизвестного перевода

Получение денег от незнакомого человека является неосновательным обогащением. Это положение закреплено в пункте 1 статьи 1102 ГК РФ, напомнил специалист по информационной безопасности группы компаний ST IT, эксперт рынка TechNet НТИ Ярослав Истомин.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: Freepik

«Если вы уверены в том, что вам действительно никто не должен был перевести деньги, то лучшим решением будет дождаться, когда человек напишет вам письмо с требованием вернуть ему чётко обозначенную ошибочно отправленную сумму, а после вернуть эти деньги отправителю, так как в ином случае он может подать на вас заявление в полицию и взыскать эти деньги через суд», — рассказал он RT.

Эксперт пояснил, что требование отправителя вернуть деньги на другую карту или номер является четким признаком мошенничества. Это связано с тем, что при переводе средств на иной счет факт возврата становится недоказуемым.

По его словам, важно осуществлять возврат исключительно тем же способом и на тот же счет, с которого поступил первоначальный перевод. В противном случае мошенники могут использовать это для манипуляций, таких как финансирование нежелательных лиц или организаций. Их конечная цель — получить доступ к вашим средствам или принудить вас к противоправным действиям.

Если возникает подозрение на мошенничество, оптимальным решением будет обратиться в банк за помощью и консультацией по дальнейшим действиям, заключил Истомин.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

