Россиянам объяснили, как быть при получении неизвестного перевода

«Если вы уверены в том, что вам действительно никто не должен был перевести деньги, то лучшим решением будет дождаться, когда человек напишет вам письмо с требованием вернуть ему чётко обозначенную ошибочно отправленную сумму, а после вернуть эти деньги отправителю, так как в ином случае он может подать на вас заявление в полицию и взыскать эти деньги через суд», — рассказал он RT.
Эксперт пояснил, что требование отправителя вернуть деньги на другую карту или номер является четким признаком мошенничества. Это связано с тем, что при переводе средств на иной счет факт возврата становится недоказуемым.
По его словам, важно осуществлять возврат исключительно тем же способом и на тот же счет, с которого поступил первоначальный перевод. В противном случае мошенники могут использовать это для манипуляций, таких как финансирование нежелательных лиц или организаций. Их конечная цель — получить доступ к вашим средствам или принудить вас к противоправным действиям.
Если возникает подозрение на мошенничество, оптимальным решением будет обратиться в банк за помощью и консультацией по дальнейшим действиям, заключил Истомин.
