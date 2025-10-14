Россиянам объяснили, как досрочно погасить ипотеку

В условиях недавнего снижения ключевой ставки также актуальной становится стратегия рефинансирования ипотеки. Этот способ, продолжил специалист, представляет собой оформление нового кредита для погашения старого, но на более выгодных условиях. Воспользоваться такой возможностью может почти каждый действующий заемщик при отсутствии просрочек по платежам, наличии стабильного дохода и официального трудоустройства. Банки также выдвигают требования к сроку кредита: с момента оформления ипотеки должно пройти не менее трех-шести месяцев.