Россиянам объяснили, как досрочно погасить ипотеку

«Сокращение срока кредита работает по простому принципу: заемщик вносит сумму, превышающую ежемесячный платеж, и просит банк не уменьшать размер ежемесячного взноса, а сократить общий срок кредита. В итоге заемщик “срезает” последние годы выплат и экономит на процентах, которые начислялись бы ближе к концу ипотеки», — рассказал Овечкин.
По словам эксперта, второй способ, направленный на сокращение ежемесячного платежа, предназначен для заемщиков, стремящихся снизить свою финансовую нагрузку. В этом случае, как и в первом, клиент вносит сумму, превышающую обычный платеж, но с просьбой к банку не сокращать срок кредита, а уменьшить размер регулярного взноса. Хотя частичное досрочное погашение с сокращением срока ипотеки является более выгодным с точки зрения общей переплаты, уменьшение ежемесячного платежа позволяет значительно облегчить финансовую нагрузку в будущем.
В условиях недавнего снижения ключевой ставки также актуальной становится стратегия рефинансирования ипотеки. Этот способ, продолжил специалист, представляет собой оформление нового кредита для погашения старого, но на более выгодных условиях. Воспользоваться такой возможностью может почти каждый действующий заемщик при отсутствии просрочек по платежам, наличии стабильного дохода и официального трудоустройства. Банки также выдвигают требования к сроку кредита: с момента оформления ипотеки должно пройти не менее трех-шести месяцев.
Эксперт пояснил, что на фоне снижения ключевой ставки имеет смысл отслеживать банковские предложения и действовать, не дожидаясь минимальных значений, поскольку положительный эффект в виде сокращения переплаты и установления более комфортного платежа наступает незамедлительно.
Как сообщил Овечкин, последним вариантом сокращения переплаты по ипотеке является полное досрочное погашение. При этом заемщик вносит всю оставшуюся сумму долга вместе с процентами, начисленными после даты последнего платежа. Такой способ подходит в ситуации, когда у человека появляются значительные свободные средства, например, полученные от продажи недвижимости, наследства или доходов от бизнеса. В этом случае банк прекращает начисление процентов за оставшийся период, что приводит к существенному снижению общей переплаты по кредиту.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».