Россиянам напомнили о штрафах за неоформленную регистрацию арендаторам

«Юристы прогнозируют, что в конце 2025 года и в течение 2026 года значительное количество россиян, сдающих квартиры в аренду, могут столкнуться со штрафами за несоблюдение обязанности оформить временную регистрацию жильцов при аренде свыше 90 дней. По их оценкам, около половины собственников пока не выполняют эту норму, чаще всего из-за стремления избежать сложных формальностей и административных процедур. Однако именно регистрация при аренде квартиры дает жильцам законное право на полноценный доступ к социальным услугам, включая медицинскую помощь и образование», — рассказала Епифанова.