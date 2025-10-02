Россиянам напомнили о штрафах за неоформленную регистрацию арендаторам

«Юристы прогнозируют, что в конце 2025 года и в течение 2026 года значительное количество россиян, сдающих квартиры в аренду, могут столкнуться со штрафами за несоблюдение обязанности оформить временную регистрацию жильцов при аренде свыше 90 дней. По их оценкам, около половины собственников пока не выполняют эту норму, чаще всего из-за стремления избежать сложных формальностей и административных процедур. Однако именно регистрация при аренде квартиры дает жильцам законное право на полноценный доступ к социальным услугам, включая медицинскую помощь и образование», — рассказала Епифанова.
Согласно заявлению сенатора, санкции предназначены не для добросовестных граждан, а для тех, кто систематически игнорирует требования закона о регистрации. Она подчеркнула, что современные цифровые технологии позволяют оперативно выявлять такие нарушения, что способствует повышению уровня справедливости на рынке аренды жилья.
Для государства важнейшей задачей является не только усиление контроля, но и упрощение самой процедуры регистрации через электронные сервисы и доступные механизмы взаимодействия. По мнению политика, такой подход позволит снять барьеры для владельцев квартир, поможет им выполнять требования законодательства без лишних затрат времени и сил, а также обеспечит прозрачность арендных отношений и защиту интересов граждан. В этом контексте штрафы становятся не самоцелью, а инструментом социальной ответственности и поддержки честных граждан.
Оформление регистрации арендаторов через портал «Госуслуги» или МФЦ станет основным способом избежать штрафных санкций в 2026 году. Размер штрафов за отсутствие временной регистрации варьируется в зависимости от региона и конкретных обстоятельств. Например, в Москве штраф для собственника жилья может составлять от 5 000 до 7 000 рублей.
