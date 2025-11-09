Депутат: штраф за борщевик достигнет 700 тысяч рублей

«С 1 марта 2026 года правообладатели любых земельных участков, вне зависимости от вида и категории земель, будут обязаны бороться с борщевиком и другими инвазивными растениями. За невыполнение данных обязательств будет грозить штраф, соразмерный штрафу за невыполнение владельцами сельскохозяйственных угодий мероприятий по их защите от зарастания деревьями, кустарниками и сорными растениями (статья 8.7 КоАП РФ). Для физических лиц — от 20 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — от 400 до 700 тысяч рублей», — сообщил Колунов.