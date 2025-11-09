Ричмонд
Депутат: штраф за борщевик достигнет 700 тысяч рублей

Штрафы для владельцев земельных участков могут достигать 700 тысяч рублей. Это наказание предусмотрено за невыполнение обязанностей по борьбе с борщевиком с 1 марта 2026 года, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

«С 1 марта 2026 года правообладатели любых земельных участков, вне зависимости от вида и категории земель, будут обязаны бороться с борщевиком и другими инвазивными растениями. За невыполнение данных обязательств будет грозить штраф, соразмерный штрафу за невыполнение владельцами сельскохозяйственных угодий мероприятий по их защите от зарастания деревьями, кустарниками и сорными растениями (статья 8.7 КоАП РФ). Для физических лиц — от 20 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — от 400 до 700 тысяч рублей», — сообщил Колунов.

Президент России Владимир Путин 31 июля подписал закон, обязывающий владельцев земельных участков принимать меры по борьбе с борщевиком и другими опасными инвазивными растениями, наносящими ущерб окружающей среде. Как отметил парламентарий, сейчас борьба с сорняками регулируется только для сельскохозяйственных земель.

По его словам, регионы получат право самостоятельно устанавливать размеры штрафов за неисполнение этого закона, а также формировать собственный перечень опасных растений. Эти меры направлены на защиту земли и ее плодородия, а также на мотивацию людей поддерживать в должном состоянии принадлежащие или арендуемые ими земельные участки.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

