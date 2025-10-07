Ричмонд
Россиянам объяснили, можно ли продать ипотечную квартиру

Продажа ипотечной недвижимости требует согласия банка, основанием являются нормы закона об ипотеке и залогового права. Такое заявление сделал NEWS.ru юрист Илья Русяев.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

«Ипотека — не препятствие, а сценарий. Продать квартиру “под залогом” можно, но только с согласия банка-залогодержателя: это прямо следует из закона об ипотеке и норм о залоге», — подчеркнул Русяев.

По его словам, на практике применяются две основные схемы продажи имущества, обремененного кредитом. Первый вариант предполагает досрочное погашение займа до совершения сделки и последующее снятие обременения.

Юрист сообщил, что второй путь — это согласовать с банком-кредитором продажу объекта с одновременным погашением задолженности из средств покупателя, используя для расчетов такие инструменты, как аккредитив, эскроу-счет или специальный счет. Независимо от выбранной схемы, залогом успеха и скорости проведения сделки являются своевременное согласование всех условий с кредитной организацией и наличие юридически корректных формулировок в договоре.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Аккредитив: простыми словами о сложном финансовом инструменте
Термин «аккредитив» для многих звучит как нечто сложное и недоступное для понимания. Однако на самом деле этот инструмент считается важным и полезным для обеспечения безопасности и доверия между продавцом и покупателем. Подробнее об этом способе расчетов — в материале.
