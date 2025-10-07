Россиянам объяснили, можно ли продать ипотечную квартиру

Юрист сообщил, что второй путь — это согласовать с банком-кредитором продажу объекта с одновременным погашением задолженности из средств покупателя, используя для расчетов такие инструменты, как аккредитив, эскроу-счет или специальный счет. Независимо от выбранной схемы, залогом успеха и скорости проведения сделки являются своевременное согласование всех условий с кредитной организацией и наличие юридически корректных формулировок в договоре.