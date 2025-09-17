Россиянам дали совет, куда перевести средства со вклада после снижения ставки ЦБ

Банк России 12 сентября снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 17% годовых. По прогнозам Чернова, в среднем по рынку доходность вкладов может уменьшиться до 14,5−15,5% годовых. Если ЦБ продолжит смягчать денежно-кредитную политику в последние месяцы 2025 года, она может сократиться еще на 1−2 процентных пункта.
«Для клиентов это означает, что период, когда можно было зафиксировать двузначную ставку на год вперед, завершается. Имеет смысл задуматься и о диверсификации сбережений и часть капитала перевести в инструменты, способные принести доходность выше банковских ставок. Рынок облигаций, акции, валюта и золото выглядят как естественные направления», — прогнозирует аналитик.
По его словам, доходность долгосрочных ОФЗ уже опустилась до 14,5−15%. При дальнейшем снижении ставки ЦБ эти бумаги могут подорожать, что позволит инвесторам зафиксировать доходность немного выше, чем по вкладам к концу года, а также получить прирост капитала.
Что касается валюты, то, по прогнозу Чернова, к концу года курс доллара будет в диапазоне 95−100 рублей.
Российский фондовый рынок в условиях снижения ставок и слабого рубля может показать прирост 15−20% по отдельным эмитентам, особенно в банковском и сырьевом секторах, но только на фоне высокой волатильности. Цена на золото до конца года может достичь 3800−4000 долларов за унцию.
Аналитик сообщает, что оптимальной стратегией может стать распределение капитала между несколькими классами активов. Рекомендуется оставить около 30% портфеля на депозитах в качестве защитного резерва и источника ликвидности. До 25% стоит вложить в долгосрочные ОФЗ и корпоративные облигации надежных эмитентов для получения стабильного купона и потенциала роста котировок. До 20% имеет смысл направить в валюту (доллар и юань в пропорции 70/30) для страховки от ослабления рубля. Около 15% можно выделить на золото через биржевые фонды или физический металл. Еще 10% стоит направить в акции, в первую очередь банков, экспортеров и золотодобывающих компаний, которые в текущих условиях выглядят привлекательно.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».