Россиян научили, как найти «скрытые утечки» из семейного бюджета

Россияне имеют возможность оптимизировать личные расходы за счет сокращения затрат на подписки, услуги мобильной связи, страхование, покупки и коммунальные платежи. Об этом сообщила «Газете.Ru» эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Мария Иваткина.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

По ее словам, одной из причин нехватки средств становятся так называемые «скрытые утечки» бюджета — например, оплата неиспользуемых подписок или премиальных банковских услуг, в которых нет реальной необходимости.

«Денег не хватает. Такую фразу можно услышать довольно часто. Виноватыми в этом, как правило, оказываются растущие цены и маленький доход. Но часто обратить внимание нужно на регулярные расходы, которые тихо и незаметно съедают значительную часть бюджета. Речь здесь не об обязательных расходах — аренда, ипотека, коммуналка, базовые продукты или транспорт. В первую очередь это невидимые микроплатежи: автопродления подписок, импульсивные покупки. Проведите аудит — выпишите все свои регулярные списания (музыка, кино, облачные хранилища, программы). Отключите все, чем не пользуетесь активно последние три месяца», — отметила Иваткина.

Эксперт в сфере финансовых услуг рекомендовала потребителям пересмотреть регулярные расходы на мобильную связь и страхование, чтобы снизить издержки. По ее словам, услуги связи остаются одной из стабильных статей затрат, однако многие клиенты годами продолжают платить за неподходящие тарифы. Иваткина советует проанализировать фактическое потребление минут, интернет-трафика и SMS, а также обратиться к оператору для подбора более выгодного тарифа или рассмотреть предложения других компаний.

Дополнительно, она отметила, что значительную экономию можно получить при пересмотре условий страхования автомобиля и недвижимости, а также при выборе банковских продуктов. По ее данным, многие потребители оплачивают премиальные сервисы, которыми не пользуются, и могут снизить расходы, перейдя на более доступные или бесплатные предложения.

Среди других способов оптимизации бюджета Иваткина выделила составление списка покупок и его строгое соблюдение, что позволяет сократить долю спонтанных трат на 20−30%. Эксперт также советует готовить пищу крупными порциями на несколько дней вперед, что способствует экономии времени, средств и электроэнергии.

Комментируя коммунальные расходы, Иваткина подчеркнула, что оптимизация возможна и в этой сфере. Она рекомендует использовать светодиодные лампы, которые потребляют в 6−10 раз меньше электроэнергии и имеют длительный срок службы. Также среди эффективных мер — установка счетчиков воды и электричества, отключение электроприборов из сети, использование бытовой техники на эко-режимах при полной загрузке, а также выбор энергоэффективного оборудования. По словам эксперта, затраты на такую технику, как посудомоечные машины класса А+++, окупаются за счет снижения ежемесячных платежей по коммунальным счетам.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

