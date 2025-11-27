Россиян научили, как найти «скрытые утечки» из семейного бюджета

«Денег не хватает. Такую фразу можно услышать довольно часто. Виноватыми в этом, как правило, оказываются растущие цены и маленький доход. Но часто обратить внимание нужно на регулярные расходы, которые тихо и незаметно съедают значительную часть бюджета. Речь здесь не об обязательных расходах — аренда, ипотека, коммуналка, базовые продукты или транспорт. В первую очередь это невидимые микроплатежи: автопродления подписок, импульсивные покупки. Проведите аудит — выпишите все свои регулярные списания (музыка, кино, облачные хранилища, программы). Отключите все, чем не пользуетесь активно последние три месяца», — отметила Иваткина.