Россиянам разъяснили, что можно купить к новогоднему столу уже сейчас

«Первое в списке — консервы. Ни один новогодний стол не обходится без классических салатов — оливье и крабового. В каждом из них есть консервированные ингредиенты — горошек и кукуруза. Не стоит забывать и про традиционную закуску — бутерброды со шпротами. Приобрести эти продукты можно уже сейчас, а лучше даже оптом. Такие товары хранятся вплоть до двух лет, и даже если не пригодятся во время зимних праздников, выкидывать их явно не придётся», — отметила эксперт.
Продолжая разбор ингредиентов новогодних салатов, нельзя не упомянуть соленья, добавила специалист.
«Встретить их можно в том же оливье, а также в сельди под шубой. Помимо этого, соленья — отличная закуска на любом столе. Отправляйтесь за ними до ажиотажного спроса и сезонных коэффициентов к стоимости — так ваше застолье будет не только вкусным, но и выгодным», — порекомендовала собеседница RT.
По её словам, на первый взгляд, может показаться, что планировать горячие блюда ещё слишком рано, однако это не так — при правильной заморозке мясо и птица не теряют своих вкусовых качеств.
«Хранить их следует в морозильной камере при температуре не выше −16°С — так продукты пролежат 3—6 месяцев», — объяснила Матвеева.
Кроме того, по мнению аналитика, соки, морсы, газировки, алкогольные напитки — всё это можно покупать уже сейчас.
«В особенности игристое вино, сезонный коэффициент на которое может вырасти ближе к праздникам. И не забывайте про оптовые закупки — этот метод извлечения выгоды применим и к напиткам», — заключила она.
