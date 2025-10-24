Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам разъяснили, что можно купить к новогоднему столу уже сейчас

Финансовый консультант сервиса «Пакет» от Х5 Ольга Матвеева рассказала в беседе с RT, что можно купить к новогоднему столу уже сейчас.

Источник: Российская газета

«Первое в списке — консервы. Ни один новогодний стол не обходится без классических салатов — оливье и крабового. В каждом из них есть консервированные ингредиенты — горошек и кукуруза. Не стоит забывать и про традиционную закуску — бутерброды со шпротами. Приобрести эти продукты можно уже сейчас, а лучше даже оптом. Такие товары хранятся вплоть до двух лет, и даже если не пригодятся во время зимних праздников, выкидывать их явно не придётся», — отметила эксперт.

Продолжая разбор ингредиентов новогодних салатов, нельзя не упомянуть соленья, добавила специалист.

«Встретить их можно в том же оливье, а также в сельди под шубой. Помимо этого, соленья — отличная закуска на любом столе. Отправляйтесь за ними до ажиотажного спроса и сезонных коэффициентов к стоимости — так ваше застолье будет не только вкусным, но и выгодным», — порекомендовала собеседница RT.

По её словам, на первый взгляд, может показаться, что планировать горячие блюда ещё слишком рано, однако это не так — при правильной заморозке мясо и птица не теряют своих вкусовых качеств.

«Хранить их следует в морозильной камере при температуре не выше −16°С — так продукты пролежат 3—6 месяцев», — объяснила Матвеева.

Кроме того, по мнению аналитика, соки, морсы, газировки, алкогольные напитки — всё это можно покупать уже сейчас.

«В особенности игристое вино, сезонный коэффициент на которое может вырасти ближе к праздникам. И не забывайте про оптовые закупки — этот метод извлечения выгоды применим и к напиткам», — заключила она.

Ранее Матвеева раскрыла в беседе с RT, как бороться с импульсивными покупками.

Узнать больше по теме
Спрос: как определить и от чего зависит
Перед выпуском новой продукции важно проанализировать спрос, так как именно он определяет объем производства и цену товара. С помощью эксперта расскажем, как рассчитать востребованность изделия на рынке.
Читать дальше