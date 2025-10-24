Россиянам разъяснили, что можно купить к новогоднему столу уже сейчас

«Первое в списке — консервы. Ни один новогодний стол не обходится без классических салатов — оливье и крабового. В каждом из них есть консервированные ингредиенты — горошек и кукуруза. Не стоит забывать и про традиционную закуску — бутерброды со шпротами. Приобрести эти продукты можно уже сейчас, а лучше даже оптом. Такие товары хранятся вплоть до двух лет, и даже если не пригодятся во время зимних праздников, выкидывать их явно не придётся», — отметила эксперт.