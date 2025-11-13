Россиянам рассказали, в каких странах не примут доллары старого образца

«Есть страны, где со “старыми” долларами будут проблемы. Например, в Таиланде очень старые купюры не принимают вовсе, а для купюр 1996−2013 года установлен низкий курс. В Турции старые банкноты не принимают к оплате, но в некоторых банках их возможно обменять на местную валюту по невыгодному курсу. “Плохо” относятся к купюрам до 2013 года также в Египте, ОАЭ, Армении и ряде других стран», — сказала она.