Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам рассказали, сколько стоят новогодние туры

О том, сколько стоят туры на Новый год и куда отправятся отдыхать россияне, рассказал Финансам Mail директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Аргументы и факты

По данным Козырева, большинство российских туристов планируют встретить Новый год на пляжах. Самые популярные направления для отдыха с захватом 31 декабря — 1 января: Египет, Таиланд и ОАЭ.

На курорты Красного моря поедут 26%. В прошлом году доля направления была даже выше — 30%. Средняя цена отдыха не слишком изменилась. Она выросла с 262 тысяч до 266 тысяч рублей за тур.

Поездки в Таиланд на втором месте, доля страны — 16%. Годом ранее направление набрало только на один процент ниже, оказавшись на четвертом месте. В текущем сезоне Таиланд вытеснил со второй позиции российские курорты. Средний чек поездки в Юго-Восточную Азию — 335 тысяч рублей, годом ранее он был значительно выше — 396 тысяч рублей.

Замыкает тройку популярных направлений ОАЭ. Таким же был результат страны в прошлом году. Доля направления немного упала — с 17% до 14%. Средняя цена тура сохранилась на прежнем уровне и составляет 335 тысяч рублей.

«Что касается путешествий внутри страны, то туристы предпочитают встречать новый год в Санкт-Петербурге, Сочи и на Красной поляне. В Северную столицу планируют поехать четверть туристов», — уточнил эксперт.

По словам Козырева, в прошлом году лидером тоже был Питер, но его доля была меньше — 18%. Средний чек поездки увеличился за год с 66 тысяч рублей до 77 тысяч. Сочи — второе по популярности российское направление. Его доля 14%, как и доля Красной поляны. Правда, отдыхать у моря дешевле, чем в горах. Средний чек новогоднего тура в Сочи в этом году составляет 143 тысячи рублей, ранее он был 123 тысячи. Поездка на Красную Поляну обойдется в 234 тысячи рублей. В прошлом году эта цифра была 197 тысяч рублей за тур.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Узнать больше по теме
Маркетинг: искусство привлечения клиентов
Сегодня предприниматели использует множество инструментов, чтобы продать свой товар. Маркетинг стал составной частью бизнеса. Рассмотрим стратегии, которые выбирают компании, и самые эффективные инструменты для продвижения продукции и услуг.
Читать дальше