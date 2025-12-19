Россиянам рассказали, сколько стоят новогодние туры

По данным Козырева, большинство российских туристов планируют встретить Новый год на пляжах. Самые популярные направления для отдыха с захватом 31 декабря — 1 января: Египет, Таиланд и ОАЭ.
На курорты Красного моря поедут 26%. В прошлом году доля направления была даже выше — 30%. Средняя цена отдыха не слишком изменилась. Она выросла с 262 тысяч до 266 тысяч рублей за тур.
Поездки в Таиланд на втором месте, доля страны — 16%. Годом ранее направление набрало только на один процент ниже, оказавшись на четвертом месте. В текущем сезоне Таиланд вытеснил со второй позиции российские курорты. Средний чек поездки в Юго-Восточную Азию — 335 тысяч рублей, годом ранее он был значительно выше — 396 тысяч рублей.
Замыкает тройку популярных направлений ОАЭ. Таким же был результат страны в прошлом году. Доля направления немного упала — с 17% до 14%. Средняя цена тура сохранилась на прежнем уровне и составляет 335 тысяч рублей.
«Что касается путешествий внутри страны, то туристы предпочитают встречать новый год в Санкт-Петербурге, Сочи и на Красной поляне. В Северную столицу планируют поехать четверть туристов», — уточнил эксперт.
По словам Козырева, в прошлом году лидером тоже был Питер, но его доля была меньше — 18%. Средний чек поездки увеличился за год с 66 тысяч рублей до 77 тысяч. Сочи — второе по популярности российское направление. Его доля 14%, как и доля Красной поляны. Правда, отдыхать у моря дешевле, чем в горах. Средний чек новогоднего тура в Сочи в этом году составляет 143 тысячи рублей, ранее он был 123 тысячи. Поездка на Красную Поляну обойдется в 234 тысячи рублей. В прошлом году эта цифра была 197 тысяч рублей за тур.
