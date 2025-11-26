Россиянам рассказали об индексациях пенсий в следующем году

Она напомнила, что размер пенсий повысится уже 1 января. Поэтому в декабре этого года не менее 40 млн российских пенсионеров получат сразу две выплаты, среди которых декабрьская пенсия и проиндексированная на 7,6% сумма за январь. При этом индексация коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров.