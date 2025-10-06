Россиянам рассказали об индексации выплат в 2026 году

Как уточняется, российский кабмин внес проект федерального бюджета на 2026−2028 годы в Госдуму. Согласно документу, установленный объем бюджетных ассигнований уточнен. В расчет берутся темпы роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год — в 2026 году на 14,8 процента, в 2027 году на 6,8 процента и в 2028 году на 4,0 процента.