Россиянам рассказали о влиянии снижения ставки на рынок недвижимости

«Мы уже видим тренд на восстановление, хотя ставки по ипотеке по прежнему находятся на достаточно высоком уровне, жилищные кредиты под 19−20% ни в какой вселенной назвать доступными нельзя. Если же Центробанк снова снизит ставку, тем более сразу до 16%, ипотека станет еще немного дешевле, и это, конечно, создаст дополнительный спрос на недвижимость. Впрочем, эту волну рынок, скорее всего, сможет поглотить без особых последствий: предложений на вторичном рынке много. Однако у процесса есть дополнительный фактор — деньги на депозитах, — и его не стоит недооценивать», — рассказал Чернокульский.