Россиянам рассказали о влиянии снижения ставки на рынок недвижимости

Рынок недвижимости сейчас чутко реагирует даже на минимальные изменения. Так, уже после снижения ключевой ставки в конце июля, как сообщают аналитики «Жилфонда», в августе в компании заметили рост числа обращений от покупателей — по разным филиалам «Жилфонда» в среднем на 10−15% по сравнению с месяцем ранее. При этом обычно и июль, и август для рынка недвижимости являются месяцами спада активности из-за сезона отпусков. Такая динамика свидетельствует о тренде на восстановление рынка в результате смягчения денежно-кредитной политики.
«Мы уже видим тренд на восстановление, хотя ставки по ипотеке по прежнему находятся на достаточно высоком уровне, жилищные кредиты под 19−20% ни в какой вселенной назвать доступными нельзя. Если же Центробанк снова снизит ставку, тем более сразу до 16%, ипотека станет еще немного дешевле, и это, конечно, создаст дополнительный спрос на недвижимость. Впрочем, эту волну рынок, скорее всего, сможет поглотить без особых последствий: предложений на вторичном рынке много. Однако у процесса есть дополнительный фактор — деньги на депозитах, — и его не стоит недооценивать», — рассказал Чернокульский.
По данным ЦБ РФ на 1 августа 2025 года, объем средств, размещенных гражданами России на вкладах, составил 64,22 трлн рублей. При этом только 6,7 трлн из них — деньги, которые хранятся на счетах эскроу, а 57,5 трлн — это вклады населения.
Директор компании «Жилфонд» отметил, что для приобретения всех нераспроданных новостроек в стране россиянам достаточно будет процентов по депозитам за год. Кроме того, банки уже готовятся к возможному оттоку капитала. В начале сентября крупные банки, несмотря на прогноз по снижению ключевой ставки, сообщили о повышении доходности по долгосрочным вкладам, что, по его мнению, свидетельствует о попытке удержать эти деньги на счетах.
«Разумеется, не все держатели вкладов отправятся покупать квартиры, как только ставки по депозитам пойдут вниз. Да и это невозможно: у всех вкладов есть свои сроки. Однако снижение доходности по вкладам приведет к постепенному оттоку средств из этого сектора. Россияне привыкли доверять классическим форматам инвестиций, и часть накоплений, вероятно, переложат “в кирпич и бетон”. Думаю, в результате повышения спроса мы увидим существенный рост цен», — заключил Чернокульский.
Председатель правления ВТБ Андрей Костин 6 сентября заявил о тенденции к снижению ключевой ставки в России. Он подчеркнул, что теперь движение этого показателя будет происходить только вниз, однако уточнил, что окончательное решение всё равно принимает ЦБ России.
Также глава Сбербанка Герман Греф рассказал, что он ожидает понижения ключевой ставки. По его словам, условия для этого процесса в России уже сложились.