Россиянам рассказали о штрафах за ремонт машины на даче

Еще один риск — нарушение закона о тишине. Например, в Подмосковье использование шумных инструментов (шлифмашинки, дрели) в неположенное время карается штрафом 1−3 тыс. руб., а при повторном нарушении сумма увеличивается.
Серьезные последствия ждут тех, кто организует на участке мини-СТО или мойку. По статье 8.8 КоАП штраф составит 0,5−1% от кадастровой стоимости земли (минимум 10 тыс. руб.), а если она не определена — 10−20 тыс. руб.
Безопасны только мелкие работы: подкачка шин, замена дворников или зеркал, ремонт бардачка. Главное — не шуметь и не допускать утечки технических жидкостей.
Ранее сообщалось, что правительство утвердило отсрочку уплаты налогов для угольщиков.