Россиянам рассказали о штрафах за ремонт машины на даче

Ремонтировать автомобиль на дачном участке можно не всегда — некоторые действия могут привести к штрафам. Как объяснил юрист Тимур Харди в беседе с агентством «Прайм», замена масла или тормозной жидкости на даче запрещена: при утечке эти вещества загрязняют почву, что подпадает под статью 8.6 КоАП (штраф 3−5 тыс. руб.).