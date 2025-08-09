Россиянам рассказали о правильном использовании криптовалюты и защите от мошенников

По данным Банка России, доля финансовых пирамид, предлагающих перевести деньги в криптовалюту, в первом полугодии 2025 года достигла рекорда — 80,6%. Для сравнения: годом ранее показатель составлял 59%.
«В январе — июне текущего года регулятор выявил 4183 нелегальных участника финансового рынка, из которых 2328 — финансовые пирамиды. Более тысячи проектов напрямую предлагали заработать на криптовалютах. В фокусе — обещания быстрого и гарантированного дохода, помощь в “трейдинге”, доступ к уникальным стратегиям и торговым сигналам», — пояснил Смирнов.
Чтобы избежать попадания в мошеннические схемы, необходимо выбирать компании, зарегистрированные в странах с регулируемым оборотом цифровых активов. В России действует закон № 259-ФЗ, который регулирует рынок цифровых финансовых активов (ЦФА), и все легальные криптоплатформы обязаны работать в рамках этого законодательства. Регулярные списки компаний с признаками нелегальной деятельности также доступны на сайте Центробанка, уточнил эксперт.
«Главное базовое правило — легальные платформы не гарантируют прибыли от операций с криптовалютами. Подобные обещания — верный признак мошенничества. Также, если пользователь не контролирует средства напрямую, а операции происходят через “куратора”, “помощника” или сторонние платформы, это весомый повод для сомнений», — подчеркнул Смирнов.
В России криптовалюты не запрещены, но их использование ограничено. Физические лица могут покупать и продавать криптовалюту через иностранные или российские биржи, хранить цифровые активы в личных кошельках и участвовать в легальных сделках. Однако использование криптовалюты в качестве средства платежа внутри страны запрещено, и необходимо декларировать доход от продажи цифровых активов, уплатив 13% НДФЛ.
«Для юридических лиц оборот криптовалют в большинстве случаев остается вне правового поля, за исключением операций с цифровыми финансовыми активами через лицензированные платформы. Другие формы привлечения инвестиций с помощью токенов и криптовалют могут быть признаны незаконными», — добавил Смирнов.
Как подчеркнул специалист, Центробанк России усиливает надзор за деятельностью криптоплатформ, взаимодействуя с банками и криптовалютными сервисами для отслеживания подозрительных трансакций. Дополнительно в числе превентивных мер — работа с Роскомнадзором по механизму добровольной блокировки сайтов, причастных к обману потребителей.
«Использование криптовалют возможно только в рамках действующего законодательства. Любые схемы, которые предлагают гарантированный доход, особенно в сочетании с агрессивным маркетингом и обещаниями “обучения”, требуют особой осторожности», — заключил Смирнов.
Владелец и генеральный директор GIS Mining Василий Гиря 14 июля рассказал «Известиям» о причинах резкого подорожания биткоина. По его словам, геополитическая нестабильность и дискуссии вокруг долговой политики США заставляют часть капитала перетекать из гособлигаций в цифровые активы, включая ВТС. Биткоин всё чаще воспринимают как «цифровое золото», а российский сегмент майнинга демонстрирует устойчивое развитие.