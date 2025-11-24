Россиянам рассказали о правилах выплаты 13-й зарплаты

«С 1 сентября 2025 года статью 135 Трудового Кодекса РФ дополнили третьей частью, которая требует, что документы, устанавливающие премирование (трудовые и коллективные договоры, положения), должны четко описывать вид премии, размер, условия получения и срок выплаты», — отметил Хаминский.
Юрист пояснил, что тринадцатая зарплата является необязательной выплатой, решение о которой принимается исключительно работодателем. Данный вид премии не упоминается в трудовом законодательстве и служит инструментом для мотивации персонала и укрепления корпоративного духа. Условия начисления и выплаты годовой премии регулируются внутренними документами компании, такими как коллективный договор или положение о премировании. Размер премии может быть фиксированным или зависеть от результатов работы сотрудника и его среднего заработка, при этом все расчетные формулы определяются работодателем.
По его словам, наиболее распространенным сроком для выплаты такой премии является конец календарного года или начало следующего. Выплата в полном объеме подлежит налогообложению и на нее начисляются страховые взносы, аналогично обычной заработной плате. Также юрист отметил существование особых тонкостей, связанных с выплатой тринадцатой зарплаты сотрудникам, которые уволились из компании.
«Необходимо отметить, что, если работник уволился до момента выплаты премии, но выполнены все условия для ее получения, отсутствуют взыскания, достигнуты все показатели, она должна быть выплачена работнику», — подытожил Хаминский.
