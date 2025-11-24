Россиянам рассказали о правилах выплаты 13-й зарплаты

Юрист пояснил, что тринадцатая зарплата является необязательной выплатой, решение о которой принимается исключительно работодателем. Данный вид премии не упоминается в трудовом законодательстве и служит инструментом для мотивации персонала и укрепления корпоративного духа. Условия начисления и выплаты годовой премии регулируются внутренними документами компании, такими как коллективный договор или положение о премировании. Размер премии может быть фиксированным или зависеть от результатов работы сотрудника и его среднего заработка, при этом все расчетные формулы определяются работодателем.