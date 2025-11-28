Россиянам напомнили, можно ли вернуть купленный в «черную пятницу» товар

«Покупателю важно знать, что любой товар, приобретенный по акции, подлежит возврату и обмену в том же порядке, как и обычно продаваемые аналогичные товары. В частности, если непродовольственный товар надлежащего качества не подошел потребителю по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации, то в соответствии с законом “О защите прав потребителей” он имеет право на обмен в течение 14 дней, не считая дня покупки», — сообщили в Роспотребнадзоре.