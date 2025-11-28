Россиянам напомнили, можно ли вернуть купленный в «черную пятницу» товар

«Покупателю важно знать, что любой товар, приобретенный по акции, подлежит возврату и обмену в том же порядке, как и обычно продаваемые аналогичные товары. В частности, если непродовольственный товар надлежащего качества не подошел потребителю по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации, то в соответствии с законом “О защите прав потребителей” он имеет право на обмен в течение 14 дней, не считая дня покупки», — сообщили в Роспотребнадзоре.
Ведомство напомнило, что при обнаружении недостатка в товаре, купленном на акции, покупатель имеет право потребовать его замены на аналогичный товар или товар другой марки с перерасчетом стоимости, уменьшения покупной цены, бесплатного устранения дефектов либо расторжения договора с возвратом денег.
Однако это правило не распространяется на некоторые товары, включенные в специальный перечень правительства РФ, такие как лекарства, предметы личной гигиены, парфюмерия, нижнее белье, носки, бытовая химия, ювелирные изделия, автомобили, книги, животные и растения.
Также в Роспотребнадзоре пояснили, что условия использования дисконтных карт, которые предоставляют скидки на последующие покупки, должны быть четко разъяснены потребителю.
В период массовых распродаж Роспотребнадзор призывает покупателей быть внимательными. Чтобы избежать импульсивных приобретений и ненужных трат, рекомендуется заранее составить список планируемых покупок и предварительно изучить интересующие товары или услуги.
«При покупке товаров со скидкой сравнивайте их цены с другими продавцами, так как некоторые из них могут быть проданы по сопоставимой цене в других местах, что может указывать на маркетинговые уловки», — отметили в ведомстве.
