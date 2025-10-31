Ричмонд
Россиян предупредили, как мошенники обманывают с помощью домашних заданий

В российском интернет-сегменте фиксируется рост активности мошеннических проектов, специализирующихся на сборе персональных данных школьников через фейковые сайты с готовыми домашними заданиями. Об этом сообщил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

«Российский сегмент интернета столкнулся с новой мошеннической схемой, связанной с созданием специальных сайтов, маскирующихся под ресурсы с ГДЗ. Цель злоумышленников — массовый сбор персональных данных школьников, которые используются для хищения денег и конфиденциальной информации, а также для манипуляций с ними или их родителями. Мошенники создают десятки сайтов, ориентированных на школьников пятых — одиннадцатых классов. Контент на этих ресурсах однотипен и призван вызвать доверие у ребенка, ищущего помощь в решении задач», — рассказал Щербаченко.

Он подчеркнул, что в Рунете действует порядка 400 специализированных ресурсов, задействованных в многоэтапных мошеннических схемах. По данным эксперта, после первичного сбора персональной информации злоумышленники переходят ко второй фазе — телефонному фроду: они звонят родителям, представляясь директором школы или сотрудником администрации, и используют реальные сведения о ребенке и учебном заведении для повышения доверия.

Под предлогом «технических работ», «сбоя системы» или «срочного подтверждения данных» мошенники запрашивают код из СМС, логины и пароли от электронного дневника либо иную персональную информацию, уточнил эксперт.

Далее полученные данные применяются для продолжения схемы или для доступа к банковским приложениям: аферисты оформляют кредиты на имя жертвы и выводят средства через дропперов. По словам Щербаченко, эффективными мерами профилактики остаются разъяснительные беседы с родителями и проверка источников, потенциально связанных с риском утечки данных.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

