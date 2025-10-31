Россиян предупредили, как мошенники обманывают с помощью домашних заданий

«Российский сегмент интернета столкнулся с новой мошеннической схемой, связанной с созданием специальных сайтов, маскирующихся под ресурсы с ГДЗ. Цель злоумышленников — массовый сбор персональных данных школьников, которые используются для хищения денег и конфиденциальной информации, а также для манипуляций с ними или их родителями. Мошенники создают десятки сайтов, ориентированных на школьников пятых — одиннадцатых классов. Контент на этих ресурсах однотипен и призван вызвать доверие у ребенка, ищущего помощь в решении задач», — рассказал Щербаченко.
Он подчеркнул, что в Рунете действует порядка 400 специализированных ресурсов, задействованных в многоэтапных мошеннических схемах. По данным эксперта, после первичного сбора персональной информации злоумышленники переходят ко второй фазе — телефонному фроду: они звонят родителям, представляясь директором школы или сотрудником администрации, и используют реальные сведения о ребенке и учебном заведении для повышения доверия.
Под предлогом «технических работ», «сбоя системы» или «срочного подтверждения данных» мошенники запрашивают код из СМС, логины и пароли от электронного дневника либо иную персональную информацию, уточнил эксперт.
Далее полученные данные применяются для продолжения схемы или для доступа к банковским приложениям: аферисты оформляют кредиты на имя жертвы и выводят средства через дропперов. По словам Щербаченко, эффективными мерами профилактики остаются разъяснительные беседы с родителями и проверка источников, потенциально связанных с риском утечки данных.
