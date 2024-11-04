Россиянам рассказали о необычном торговом празднике 4 ноября

Отмечается, что Ритти придумал кассовый аппарат во время путешествия в Европу. Он плыл на судне и заметил в машинном отделении устройство, которое автоматически отсчитывало каждый оборот двигательного вала. Тогда бизнесмен и подумал, что таким же способом можно отмечать любую покупку.