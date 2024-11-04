Россиянам рассказали о необычном торговом празднике 4 ноября

Более 100 лет весь мир отмечает необычный праздник — День рождения кассового аппарата.
До появления этого изобретения торговая сфера сталкивалась со значительной проблемой — торговцы не могли точно определись доходы, а персонал получал широкие возможности для хищения средств. С такой проблемой столкнулся, в том числе Джеймс Ритти — хозяин кафе в американском городе Дейтон и будущий изобретатель кассового аппарата.
Отмечается, что Ритти придумал кассовый аппарат во время путешествия в Европу. Он плыл на судне и заметил в машинном отделении устройство, которое автоматически отсчитывало каждый оборот двигательного вала. Тогда бизнесмен и подумал, что таким же способом можно отмечать любую покупку.
Первый кассовый аппарат Джеймс Ритти запантентовал 4 ноября 1879 года. Сначала изобретение фиксировало каждую операцию на диске. Позднее Ритти добавил специальный индикатор, который отображал стоимость покупки.
Появление кассового аппарата позволило улучшить учет продаж, а также сократить вероятность ошибок и злоупотреблений при совершении операций. Сегодня этим изобретением пользуются миллионы компаний по всему миру. С днем рождения кассового аппарата поздравляем всех, кто имеет отношение к денежным операциям.
