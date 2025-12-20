Россиянам напомнили о налоговых изменениях в России с 1 января

«В 2026 году начинают применяться нормы крупного налогового пакета, затрагивающего порядок взимания НДФЛ, НДС, применение специальных режимов и введение новых вычетов. Основа изменений содержится в Федеральном законе № 425-ФЗ от 28.11.2025 и связанных с ним поправках. НДФЛ продолжает рассчитываться по прогрессивной шкале, действующей с 2025 года: 13% при доходе до 2,4 миллиона рублей, затем поэтапное повышение ставок до 15%, 18%, 20% и 22% в зависимости от суммы превышения годового дохода», — сообщил Русяев.
Он добавил, что с 1 января 2026 года для лиц, признанных иностранными агентами, начнет действовать специальный налоговый режим. Согласно закону, если такое лицо имело этот статус хотя бы один день в течение налогового периода, оно будет обязано платить налог на доходы по единой ставке в 30% со всех своих доходов, без применения прогрессивной шкалы.
Параллельно с этим для семей с детьми в налоговом законодательстве вступят в силу значительные послабления.
По словам юриста, материальная помощь при рождении, усыновлении или установлении опеки над ребенком, выплаченная работодателем в течение первого года после его появления, не будет облагаться НДФЛ и страховыми взносами в сумме до 1 миллиона рублей на каждого ребёнка. Ранее необлагаемый предел такой помощи составлял 50 тысяч рублей, что означает многократное увеличение размера льготы.
Для налогоплательщиков, добавил Русяев, сохраняются льготы по НДФЛ при продаже жилья при соблюдении минимального непрерывного срока владения, который составляет три или пять лет в зависимости от способа приобретения объекта.
Для семей с детьми расширяются условия освобождения от налога при продаже жилья: право на льготу сохранится, если продажа одной квартиры и покупка другой связаны с улучшением жилищных условий, уточнил он.
С 1 января 2026 года произойдет пересмотр косвенного налогообложения, отметил юрист. Основная ставка НДС вырастет с 20% до 22%, в то время как пониженная ставка в 10% для социально значимых товаров сохранится. Это увеличение затронет большинство операций с товарами и услугами, так как НДС включается в конечную цену, что необходимо учитывать при долгосрочных договорах и планировании ценообразования.
Изменения коснутся специальных налоговых режимов, подчеркнул он, в частности упрощенной системы налогообложения (УСН). Лимит доходов, при превышении которого организации и индивидуальные предприниматели на УСН обязаны исчислять НДС, будет поэтапно снижаться: до 20 миллионов рублей в 2026 году, до 15 миллионов рублей в 2027 году и до 10 миллионов рублей в 2028 году.
Русяев отметил, что также с 2026 года корректируется патентная система налогообложения (ПСН). Для всех индивидуальных предпринимателей на ПСН, включая сферы стационарной розничной торговли и грузоперевозок, устанавливается жёсткий предельный годовой доход в размере 10 миллионов рублей. Превышение этой суммы лишает права применять патент и требует перехода на иной налоговый режим. Параллельно уточняются условия для сохранения льготных тарифов страховых взносов субъектами малого и среднего предпринимательства: право на сниженные ставки будут иметь только те, кто ведет деятельность в приоритетных отраслях, определённых соответствующим перечнем.
Он также уточнил, что с 2026 года вступают в силу положения о долгосрочных сберегательных программах. Взносы в такие программы дают право на специальные налоговые вычеты, при этом налогообложение дохода от них будет привязано к общей сумме доходов налогоплательщика с применением ставки в 13% или 15%. Закон распространяет действие новых вычетов на налоговые периоды, начиная с 2025 года, создавая формальную основу для накопительных механизмов, использующих налоговые льготы.
Кроме того, добавил юрист, расширяется перечень доходов, в отношении которых можно получить вычет при осуществлении пожертвований. Региональные власти получат право увеличить предел социального налогового вычета при поддержке учреждений культуры и профильных некоммерческих организаций до 30% от дохода налогоплательщика вместо стандартных 25%.
Также он подчеркнул налоговые последствия по операциям с долями в уставном капитале российских организаций и разъяснил условия освобождения от уплаты НДФЛ по таким сделкам.
«Условия освобождения от НДФЛ приводятся к правилам, действующим для акций: доля должна находиться в собственности более пяти лет, при этом речь идёт не о полностью новом режиме, а об уточнении уже действующей долгосрочной льготы. Закрепляется обязанность физлица подать декларацию и доплатить налог, если налоговым агентом удержан НДФЛ только частично. С отчётности за доходы 2025 года применяется обновлённая форма 3-НДФЛ, в которой появились разделы для долгосрочных сбережений и ряда вычетов, именно она будет использоваться при подаче деклараций в 2026 году», — сообщил Русяев.
