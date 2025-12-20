Россиянам напомнили о налоговых изменениях в России с 1 января

«Условия освобождения от НДФЛ приводятся к правилам, действующим для акций: доля должна находиться в собственности более пяти лет, при этом речь идёт не о полностью новом режиме, а об уточнении уже действующей долгосрочной льготы. Закрепляется обязанность физлица подать декларацию и доплатить налог, если налоговым агентом удержан НДФЛ только частично. С отчётности за доходы 2025 года применяется обновлённая форма 3-НДФЛ, в которой появились разделы для долгосрочных сбережений и ряда вычетов, именно она будет использоваться при подаче деклараций в 2026 году», — сообщил Русяев.