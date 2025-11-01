Ричмонд
Россиян предупредили о ловушках кибермошенников в «черную пятницу»

Мошенники размещают фейковые QR-коды в общественных местах. Эти коды направляют на фишинговые сайты или устанавливают вредоносное ПО. Об этом сообщила РИА Новости юрист Мария Негробова.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

«Кибермошенники в “черную пятницу” используют новую схему обмана — QR-коды-ловушки, которые они размещают в общественных местах или в рекламе. Эти QR-коды ведут на фишинговые сайты или загружают вредоносное программное обеспечение при сканировании», — отметила Негробова.

Она рассказала, что киберпреступники ежедневно разрабатывают новые схемы мошенничества. В частности, под предлогом получения промокода с крупной скидкой от известных магазинов они предлагают жертвам зарегистрироваться на легальном ресурсе. После этого злоумышленники просят прислать скриншот с сайта с указанными именем, фамилией, датой рождения, данными банковской карты и другой личной информацией в специальный Telegram-бот.

Эти угрозы особенно актуальны в ноябре, когда традиционно проходят две главные осенние распродажи — Всемирный день шопинга «11.11» и Черная пятница. В России в текущем году они проводятся в девятый и двенадцатый раз соответственно. Ноябрьская распродажа «11.11», которая обычно приурочена к 11 числу, уже стартовала на маркетплейсах, а Черная пятница начнется 28 ноября и продлится несколько дней.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

