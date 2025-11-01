Россиян предупредили о ловушках кибермошенников в «черную пятницу»

Она рассказала, что киберпреступники ежедневно разрабатывают новые схемы мошенничества. В частности, под предлогом получения промокода с крупной скидкой от известных магазинов они предлагают жертвам зарегистрироваться на легальном ресурсе. После этого злоумышленники просят прислать скриншот с сайта с указанными именем, фамилией, датой рождения, данными банковской карты и другой личной информацией в специальный Telegram-бот.
Эти угрозы особенно актуальны в ноябре, когда традиционно проходят две главные осенние распродажи — Всемирный день шопинга «11.11» и Черная пятница. В России в текущем году они проводятся в девятый и двенадцатый раз соответственно. Ноябрьская распродажа «11.11», которая обычно приурочена к 11 числу, уже стартовала на маркетплейсах, а Черная пятница начнется 28 ноября и продлится несколько дней.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».