Россиянам рассказали о доплатах пенсионерам с 1 октября

При этом такие меры не входят в перечень федеральных обязательств. Решение о них принимают местные власти в каждом регионе.
«Поэтому сумма и условия получения дополнительных выплат могут различаться в зависимости от региона», — цитирует его агентство «Прайм».
Так, в Челябинской области получить по 800 рублей могут жители, достигнувшие к 1 октября 2025 года возраста 55 лет для женщин и 60 для мужчин. А в Рязанской области пенсионеры, получающие страховую пенсию по старости, могут рассчитывать на 539 рублей и 24 копейки.
Некоторые муниципалитеты устанавливают также и собственные меры поддержки. Например, в Дмитровском районе Московской области жителям старше 70 лет будет выплачено 500 рублей при отсутствии официальной занятости и регистрации по месту жительства.
Также с 1 октября 2025 года пенсии военнослужащих будут проиндексированы на 7,6%. Это предусмотрено постановлением правительства России о повышении денежного довольствия военнослужащих. Изначально, согласно апрельским поправкам, планировалась индексация на 4,5%. Однако позже Минобороны предложило увеличить коэффициент индексации до 1,076, что обеспечит повышение на 7,6%.
