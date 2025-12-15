В ГД напомнили о декабрьских мерах по поддержке пенсионеров

Эта мера носит технический характер и связана с длительными новогодними каникулами 2026 года, которые продлятся с 31 декабря по 11 января. В этот период банки и отделения Социального фонда не работают. Чтобы не сдвигать дату январских выплат на более поздний срок, было принято решение перечислить эти средства досрочно, в конце декабря 2025 года. Поэтому двойная выплата является разовой и не считается дополнительной пенсией.