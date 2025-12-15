В ГД напомнили о декабрьских мерах по поддержке пенсионеров

«Наступил последний месяц текущего года. Во-первых, бессрочную надбавку получат те пенсионеры, которым в ноябре исполнилось 80 лет. С декабря они начнут получать двойную фиксированную выплату — 17 815,4 рублей. Пенсию им повысят в беззаявительном порядке», — сообщила Стенякина.
По словам парламентария, прибавка в виде двойной фиксированной выплаты положена только получателям страховой пенсии, достигшим 80 лет. Отдельно она пояснила ситуацию с двумя страховыми пенсиями, которые некоторые пенсионеры получат в декабре 2025 года. Первая из этих выплат придется на начало месяца, а вторая — на его конец. Право на дополнительную декабрьскую выплату имеют те, кто обычно получает пенсию в первые 11 дней месяца.
Эта мера носит технический характер и связана с длительными новогодними каникулами 2026 года, которые продлятся с 31 декабря по 11 января. В этот период банки и отделения Социального фонда не работают. Чтобы не сдвигать дату январских выплат на более поздний срок, было принято решение перечислить эти средства досрочно, в конце декабря 2025 года. Поэтому двойная выплата является разовой и не считается дополнительной пенсией.
Важно отметить, что отдельной выплаты в январе 2026 года уже не будет, поскольку эти средства пенсионеры получат заранее. При этом страховая пенсия за январь, перечисленная в декабре, будет уже проиндексирована на 7,6 процента.
