Россиянам рассказали, кто в декабре получит пенсию дважды

В конце декабря 2025 года некоторым пенсионерам будет досрочно начислена январская пенсия в увеличенном размере, подчеркнул Балынин. Это связано с новогодними праздниками, которые приходятся на период с 31 декабря по 11 января, и ранее принятым решением об индексации страховых пенсий на 7,6% с 1 января 2026 года.
По его словам, например, пенсионер, получающий выплату 8 ноября в размере 28 012,24 рубля, 8 декабря получит эту же сумму за декабрь. А в конце декабря ему будет перечислена проиндексированная пенсия за январь в размере 30 141,17 рубля.
Досрочную выплату за январь в первую очередь получат граждане, которым пенсия начисляется через банк. Тем, кто получает деньги на почте, следует уточнять график работы своего отделения, советует финансист.
Отдельно увеличенную пенсию за декабрь получат граждане, достигшие 80-летия в ноябре. Их выплата вырастет на 10 221,70 рубля за счет удвоения фиксированной выплаты в 8907,70 рубля и надбавки за уход в 1314 рубля. Например, при ноябрьской пенсии в 38 798,7 рубля декабрьская выплата составит 49 020,40 рубля, что означает рост на 26,3%.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».