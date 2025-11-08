Россиянам рассказали, когда можно получить земельный участок от государства

«Федеральные нормы задают общий каркас, а конкретные правила устанавливают регионы. Земля предоставляется гражданам, подпадающим под специальные категории, с учётом их статуса, состава семьи и места постоянного проживания. Главное основание — наличие трёх и более детей. Для многодетных семей статья 39.5 Земельного кодекса предусматривает возможность получить участок под индивидуальное жилищное строительство, садоводство или личное подсобное хозяйство», — объяснил парламентарий.
Право на бесплатное получение земли имеют и граждане с особыми заслугами перед государством: Герои России, Герои Советского Союза и Социалистического Труда, полные кавалеры орденов Славы и Трудовой Славы.
«Эти категории закреплены в федеральных законах, и региональные органы власти предоставляют землю вне очереди… В 2024—2025 годах субъекты федерации начали включать в региональные программы новые категории — участников специальной военной операции и семьи погибших военнослужащих», — добавил Гаврилов.
Помимо этого, существует ещё один механизм получения земли от государства: земля предоставляется специалистам, приехавшим работать в сельскую местность.
«Участок передаётся в безвозмездное пользование, а после пяти лет целевого использования переходит в собственность. Это касается врачей, учителей, работников культуры и других специалистов, которых региональные власти привлекают в муниципалитеты», — пояснил депутат.
Закон предусматривает и особые основания для тех, чьи дома или участки пострадали в результате чрезвычайных ситуаций, аварий или боевых действий, отметил собеседник RT.
«В этом случае местные органы могут предоставить новый участок взамен утраченного без взимания платы. Кроме новых случаев предоставления, сохраняется порядок бесплатного оформления в собственность участков, которые ранее находились в постоянном или бессрочном пользовании. Это относится к старым домам и дачным территориям, полученным до введения Земельного кодекса», — заключил Гаврилов.