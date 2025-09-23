Россиянам рассказали, каких продуктов коснется шринкфляция в 2026 году

По данным эксперта, наиболее выраженные проявления шринкфляции наблюдаются на рынке напитков. Стандартный объем бутылок и банок сокращен с 0,5 литра до 0,45 литра, а также часто составляет не более 850−950 мл. Кроме того, тенденция распространяется на кондитерские изделия, чай, кофе, растительное масло и макаронные изделия, где производители уменьшают массу продукции на 10−20% при сохранении прежней стоимости.
«Усиление тренда на сокращение веса и объема продуктовой упаковки в 2025 году является отражением текущих экономических вызовов. Данные NTech подтверждают, что шринкфляция приобретает системный характер, причем сокращение объемов достигает 3% в годовом выражении по итогам второго квартала. Это не единичные случаи, а устойчивая практика, затрагивающая широкий спектр товаров повседневного спроса. Тенденция, вероятно, сохранится в 2026 году. Официальные прогнозы по инфляции варьируются в диапазоне 4−6%, однако реальное инфляционное давление может оставаться более значительным», — проинформировал Мосягин.
Экономические риски, связанные с ростом производственных издержек, сохраняются на высоком уровне, отмечает эксперт. Увеличение затрат на логистику, сырье и энергоресурсы вынуждает компании искать альтернативные способы пересмотра ценовой политики, в том числе через скрытые механизмы повышения стоимости товаров. В ответ на эту тенденцию регуляторы активизируют работу над законопроектами, направленными на ограничение торговых наценок на товары первой необходимости и усиление контроля стандартов фасовки, прокомментировал экономист.
По мнению специалиста, данный комплекс мер способен сдержать распространение шринкфляции, однако для долгосрочного решения проблемы требуется всестороннее снижение инфляционного давления и поддержка реальных доходов граждан. Эксперт отмечает, что особую тревогу вызывает скрытый характер изменений на потребительском рынке. Согласно аналитическим данным, 92% покупателей уже сталкивались с уменьшением объемов продукции, а 91% отметили снижение её качества. Это ведет к падению доверия к производителям и фактически отражается на снижении покупательной способности населения, резюмировал экономист.
«В условиях, когда официальная инфляция остается высокой, а реальные доходы многих граждан ограничены, шринкфляция становится дополнительным фактором социальной напряженности. Особенно чувствительно это для категорий россиян с фиксированными доходами и малообеспеченных семей, которые вынуждены тратить больше на базовые продукты питания. Более того, на смену шринкфляции приходит и скимпфляция — замена дорогих ингредиентов более дешевыми аналогами, что дополнительно ухудшает качество товаров», — заключил экономист.
