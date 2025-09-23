Россиянам рассказали, каких продуктов коснется шринкфляция в 2026 году

По данным эксперта, наиболее выраженные проявления шринкфляции наблюдаются на рынке напитков. Стандартный объем бутылок и банок сокращен с 0,5 литра до 0,45 литра, а также часто составляет не более 850−950 мл. Кроме того, тенденция распространяется на кондитерские изделия, чай, кофе, растительное масло и макаронные изделия, где производители уменьшают массу продукции на 10−20% при сохранении прежней стоимости.